"Materializuje się czarny scenariusz". Minister zdrowia obejmuje restrykcjami kolejne województwa

"Wzrost na razie nie daje żadnych sygnałów spowolnienia"

W czwartek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że "materializuje się czarny scenariusz, jeśli chodzi o tempo rozwoju pandemii". Minister, komentując dzisiejszy bilans, wskazał, że w stosunku do poprzedniego tygodnia dynamika się zwiększyła. - Przyrost dziennych zachorowań spowodował, że średnia dzienna z ostatnich siedmiu dni przekroczyła już poziom 14 tysięcy. To jest o ponad 27 procent więcej niż było tydzień temu, analogiczna kategoria siedmiodniowa, bo wtedy wynosiła 11 tysięcy. Zderzenie tych liczb pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo dynamicznym tempem rozwoju pandemii. To jest to niestety trend trwały - mówił minister.