Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

322 nowe przypadki koronawirusa SARS-CoV-2 potwierdziło w środę Ministerstwo Zdrowia. Podało też informację o śmierci kolejnych 23 osób. Z ostatnich oficjalnych danych wynika, że liczba wszystkich zakażeń odnotowanych do tej pory w Polsce wzrosła do 17 204. Od początku epidemii COVID-19 zmarło 861 osób.

Drugi etap zmniejszania obostrzeń

Obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych

Od 20 kwietnia lasy i parki otwarte

Szkoły zamknięte, matury będą w czerwcu

Do co najmniej 24 maja zostało przedłużone zamknięcie szkół. Najnowszy plan rządu zakłada, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca (planowo miał być przeprowadzany od 21 do 23 kwietnia), a matury od 8 czerwca, ale bez egzaminów ustnych (miały rozpocząć się 4 maja).