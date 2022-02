Skrócenie izolacji i zmniejszenie bazy łóżkowej. Rzecznik ministerstwa zdrowia zapowiada decyzje

czytaj dalej

Profesor Ewa Łętowska, była rzecznik praw obywatelskich i sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, odniosła się w TVN24 do prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak oceniła, "był na to czas lub na coś podobnego, ale półtora, dwa lata temu". - Problem polega na tym, że jesteśmy dalej o co najmniej cztery wyroki Strasburga i o kilka wyroków TSUE - powiedziała.