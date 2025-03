Tyle osób w Polsce zmarło na COVID-19. Liczby, w które trudno dziś uwierzyć

29.11.2021 | Rośnie liczba zgonów z powodu COVID-19 w Polsce. Pod respiratory trafia coraz więcej osób (wideo archiwalne) Źródło: Jacek Tacik | Fakty TVN

Stan epidemii COVID-19 trwał w Polsce ponad dwa lata, od marca 2020 roku do maja 2022 roku. W tym czasie w naszym kraju zakażenie koronawirusem potwierdzono badaniami u ponad sześciu milionów osób. Dane o tym, ile osób w ciągu jednego dnia było na kwarantannie czy przebywało w szpitalach, są dziś trudne do uwierzenia. Najbardziej znaczące są jednak dzienne liczby zgonów. Tak tragicznych statystyk nie widziano w Polsce od dekad.

Pięć lat po tym, jak w Polsce wprowadzono stan epidemii COVID-19, blaknie pamięć o statystykach, którymi wówczas żyła cała Polska, czekając na codzienne raporty dotyczące liczby zakażeń i zgonów. Z perspektywy czasu trudno uwierzyć, że jednego dnia mogło chorować ponad 830 tysięcy osób, a więcej niż 1,8 miliona Polaków, a więc co dwudziesty jeden z nas, mógł być wyłączony z normalnego funkcjonowania z powodu kwarantanny. Najbardziej znaczące są jednak dzienne liczby zgonów.

Jak długo trwał stan epidemii?

Aż 787 dni trwał wprowadzony przez rząd stan epidemii COVID-19. Został ogłoszony 20 marca 2020 roku, 16 maja 2022 roku zmienił się w stan zagrożenia epidemicznego. W tym czasie służby medyczne potwierdzały miliony zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w różnych mutacjach, wśród których najwięcej zachorowań spowodował wariant omikron, a najbardziej śmiertelne żniwo zebrały warianty alfa i delta.

Ile osób w Polsce zachorowało na COVID-19?

W czasie stanu epidemii badaniami potwierdzono koronawirusa u ponad sześciu milionów osób w Polsce. To tyle, ile mieszka w województwach wielkopolskim i łódzkim razem wziętych. Średnio na każde 100 mieszkańców naszego kraju zachorowało 16.

Ile osób zmarło?

Według danych z maja 2022 roku na COVID-19 zmarło w Polsce ponad 116 tysięcy zakażonych. Ogólną liczbę szacuje się na 120 tysięcy. To mniej więcej tyle, ilu mieszkańców liczy Płock czy Elbląg. Najwyższą liczbę ofiar śmiertelnych raportowano 8 kwietnia 2021 roku - resort zdrowia poinformował tego dnia o śmierci 954 osób. Niecały tydzień później, 14 kwietnia 2021 roku, informowano o 803 zgonach.

Główny Urząd Statystyczny w raporcie "Umieralność w 2021 roku. Zgony według przyczyn – dane wstępne" zwracał uwagę, że "pandemia w większym stopniu dotknęła mężczyzn i mieszkańców miast. Według wstępnych danych współczynnik zgonów na 100 tys. ludności z powodu COVID-19 dla mężczyzn był o blisko 50 wyższy niż dla kobiet, natomiast dla mieszkańców miast o ponad 50 wyższy niż dla mieszkańców obszarów wiejskich". Jak dodano, w 2021 r. co piąty zgon spowodowany był COVID-19.

Która fala koronawirusa przyniosła najwięcej zachorowań?

Podczas trwania pandemii wyróżniono pięć fal koronawirusa. Pod względem liczby zakażeń ostatnia, piąta fala - z wariantem omikron - była najpoważniejsza. Najwyższy w piątej fali i najwyższy podczas stanu epidemii pojedynczy raport Ministerstwa Zdrowia mówił o 57 659 zakażeniach dziennie. Było to 27 stycznia 2022 roku.

To w piątej fali odnotowano też najwyższą liczbę aktywnych zakażeń, czyli osób, które danego dnia przechodziły zakażenie - 3 lutego 2022 roku było ich 830 723. To około 2,2 procent całego społeczeństwa. Jeszcze więcej osób w jednym momencie było na kwarantannie. Pod koniec stycznia na dwa dni ich liczba przekroczyła milion, czyli 2,8 proc. ludności kraju. 28 stycznia łącznie zakażonych i skierowanych na kwarantannę, a więc wyłączonych z normalnego społecznego funkcjonowania, było więcej niż 1,8 miliona Polaków, a więc co dwudziesty jeden z nas.

Trzecia fala z mutacją alfa była z kolei najtrudniejsza z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia. W szpitalach było wówczas najwięcej pacjentów z SARS-CoV-2. W szczytowym momencie, 8 kwietnia 2021 roku, dokładnie 34 864.

Kiedy zmarło najwięcej zakażonych?

Trzecia i czwarta fala koronawirusa - gdy ochrona zdrowia była najbardziej obciążona - zebrały największe śmiertelne żniwo. Mutacje alfa (trzecia fala), delta (czwarta fala) i pierwotna wersja SARS-CoV-2 (wciąż dominująca podczas drugiej fali) zabijały pacjentów znacznie częściej niż powodujący najwięcej zakażeń omikron.

Najtragiczniejszym miesiącem epidemii w Polsce był kwiecień 2021 roku, czyli szczyt trzeciej fali. Na dziesięć raportów dziennych, w których padały najwyższe liczby ofiar śmiertelnych, sześć opublikowano w tym miesiącu, trzy kolejne w grudniu 2021 roku, a jeden - w styczniu 2022 roku. W sumie w kwietniu 2021 roku poinformowano o śmierci około 14 450 zainfekowanych osób. "Około", ponieważ resort na bieżąco korygował dane. Drugi w tej statystyce jest grudzień 2021 roku, czas dominacji delty. W tym miesiącu stwierdzono około 13 460 ofiar śmiertelnych.

