Koronawirus w Polsce. Eksperci o pandemii

W Polsce odnotowano w sobotę 290 nowych zakażeń kornawirusem. To najwyższy dobowy przyrost od 11 czerwca. Eksperci ostrzegają, że Polska znajduje się na początku czwartej fali pandemii. O to, jak długo może utrzymywać się epidemia pytana była w "Faktach po Faktach" profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- To są dwie rzeczy: czy zostanie z nami epidemia, czy zostanie z nami wirus – zwróciła uwagę. Według profesor, "wirusa się tak kompletnie wyeliminować nie da, ale my żyjemy z wszystkimi innymi wirusami przez całe nasze życie, towarzyszą nam od początku ewolucji, więc ten wirus z nami też zostanie". - Problemem jest raczej to, w jakiej skali, a to w dużym stopniu zależy od nas – dodała.