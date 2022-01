Szułdrzyński: Jesteśmy w stanie wychwycić do 100 tysięcy zakażeń. Reszta będzie powyżej prędkościomierza

Coraz większe obciążenie lekarzy pierwszego kontaktu i szpitali będzie nam pośrednio mówiło o liczbie nowych przypadków, bo rzeczywistej nie będziemy w stanie wychwycić - mówił w TVN24 doktor Konstanty Szułdrzyński. Dodał, że w Polsce "będzie się działo to, co w krajach sąsiednich", które notują setki tysięcy nowych infekcji dziennie, w związku z rozprzestrzenianiem się omikrona. O wydolność systemu testowania w Polsce był pytany na konferencji także rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Testów jesteśmy w stanie wykonywać w granicach 200 tysięcy. Jeśli będzie potrzeba, będziemy przeprowadzać więcej - zapewniał.

Szułdrzyński: jesteśmy w stanie wychwycić do 100 tysięcy zakażeń

- Najpewniej będzie się działo to, co w krajach sąsiednich. Trudno się spodziewać, by do nas to nie dotarło. Dotrze i pewnie te setki tysięcy zakażeń, które są w innych krajach, nas też będą dotykały - powiedział.