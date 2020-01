Wiceszef MSZ: do końca tygodnia zostaną podjęte kroki w sprawie ewakuacji Polaków z Wuhan

Polacy "zostaną ewakuowani albo do innej części Chin, albo do Europy" - poinformował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, pytany na antenie Radia Zet o ewakuację polskich obywateli z Wuhan w związku z koronawirusem.

Wyjaśnił, że Polacy "zostaną ewakuowani, natomiast ewakuacja odbędzie się albo do innej części Chin, albo zostaną ewakuowani do Europy", w zależności od tego, jakie będzie porozumienie z państwami, które z Polską współpracują i z Chinami.

Jabłoński pytany, od czego to zależy, odpowiedział, że nie może zdradzać więcej szczegółów na ten moment. - Jest to sprawa bardzo wrażliwa z różnych powodów. Chiny mają tutaj pewne oczekiwania, żebyśmy niezbyt szczegółowo to ujawniali do momentu, kiedy to nastąpi - dodał. Na pytanie, czy prawdą jest, że Francuzi mają przetransportować obywateli Unii, w tym Polaków, odpowiedział: "współpracujemy między innymi również z Francją".