G20 przewiduje pięć bilionów dolarów na walkę ze skutkami pandemii. "Wspólny front"

Przywódcy państw G20 na czwartkowej wideokonferencji postanowili, że przeznaczą co najmniej 5 bilionów dolarów na wsparcie światowej gospodarki w walce ze skutkami pandemii COVID-19 - przekazano we wspólnym oświadczeniu, wydanym po zakończeniu rozmów.

"Musimy działać proporcjonalnie do wielkości wyzwania"

Jak podaje agencja, w ramach zaoferowanej światowej gospodarce sumy, 344 miliardów dolarów ma pochodzić z Chin. Prezydent tego kraju Xi Jinping wezwał w czwartek kraje G20 do obniżenia ceł, które są przedmiotem sporu handlowego między Pekinem a Waszyngtonem, oraz do ułatwienia przepływów handlowych.

Członkowie G20 zobowiązali się również do współpracy z organizacjami międzynarodowymi "w celu wdrożenia solidnego, spójnego, skoordynowanego i szybkiego zestawu środków finansowych". Kraje wezwały te instytucje, w tym Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), aby pomogły krajom rynków wschodzących i krajom rozwijającym się "poradzić sobie ze wstrząsami gospodarczymi i społecznymi, wywołanymi przez COVID-19".

Szef WHO apeluje o zwiększenie produkcji sprzętu ochronnego

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał kraje grupy G20 do zwiększenia produkcji, usunięcia zakazów eksportu i zapewnienia równości dystrybucji sprzętu ochronnego dla pracowników służby zdrowia.

Unia Europejska i Rada Europejska zgodnie o roli G20 w walce ze skutkami pandemii

Unia Europejska wezwała członków G20 do wzajemnej pomocy w repatriacji obywateli pozostawionych za granicą, którzy chcą wrócić do domu.

Apel o pomoc dla państw biednych

W środę Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy zaapelowały do wierzycieli, by ułatwili walkę ze skutkami pandemii państwom biednym, zwłaszcza krajom zrzeszonym w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju (IDA), zawieszając spłaty ich zadłużenia. Wskazano, że kraje te zamieszkuje jedna czwarta światowej populacji oraz jedna trzecia wszystkich ludzi żyjących w skrajnej nędzy i są one najbardziej dotknięte pandemią koronawirusa.

We wtorek apel do liderów G20 wystosował sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, który wezwał do przekazania większej ilości środków do MFW, aby pomóc innym krajom w walce ze stukami pandemii COVID-19. Guterres opowiedział się za uruchomieniem skoordynowanego pakietu pomocowego dla światowej gospodarki, wartego "biliony dolarów", który mógłby obejmować m.in. transfery gotówki, dostęp do kredytów, czy bezpośrednie wsparcie wypłat wynagrodzeń.