Kopalnia kryptowalut w Komendzie Głównej Policji?

W Komendzie Głównej Policji, na służbowym sprzęcie, funkcjonowała kopalnia kryptowalut - dowiedział się tvn24.pl. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk zwolnił już jednego "górnika" - czyli osobę pozyskującą wirtualną walutę - którym okazał się informatyk na cywilnym etacie. Do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

"Miningiem", czyli wydobywaniem kryptowalut, zajmować się miał policyjny informatyk. Wykorzystał do tego policyjne komputery, które wyposażył w specjalistyczne karty graficzne, a także oprogramowanie.

Chodzi o specjalne policyjne bazy danych, w których gromadzone są np. wszystkie informacje od tajnych współpracowników czy zapisy z policyjnych cyfrowych kartotek, które nigdy nie "przedawniają się". - Jeśli ktoś kiedyś został skazany za handel narkotykami, to po pewnym czasie jego wyrok ulegnie zatarciu. Ale informacje o tym pozostają na zawsze właśnie w policyjnych archiwach - mówią nasi rozmówcy.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zwolnionego dyscyplinarnie informatyka trafiło już do warszawskiej prokuratury. Jest to jednak wstępny etap śledztwa, dotąd ograniczony do poszukiwania biegłych, którzy ocenią skalę strat policji.