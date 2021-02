"Czas, żeby głos młodego pokolenia wybrzmiał i zmienił nasz kraj". Dziesięć postulatów Lewicy

Polska zbyt długo była zdominowana przez starszych panów - mówił na sobotniej lider Lewicy Razem Adrian Zandberg. Na konwencji o przyszłości młodych Lewica przedstawiła 10 swoich postulatów, dotyczących między innymi prawa do aborcji, religii w szkołach, neutralności klimatycznej, tanich mieszkań na wynajem czy odejścia od tak zwanych śmieciówek. Zamiast liderów tworzących partię, prym na konwencji wiedli przedstawiciele młodzieżówek.

Konwencja Lewicy "Przyszłość jest teraz", która odbyła się w sobotę w Warszawie, dotyczyła przyszłości młodych ludzi i to oni - reprezentanci młodzieżowych organizacji, a nie liderzy partyjni - przedstawiali postulaty.

Młodzi zabrali głos

Klaudia Marek z Łodzi odnosiła się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaostrzającego prawo aborcyjne i fali protestów, którą wywołał. - Musiałyśmy wyjść na ulicę. Władza chce z nas zrobić inkubatory. Mam rodzić dzieci za wszelką cenę. Nawet, jeśli umrą po dwóch dniach. Zabierają nam prawo wyboru, jestem przerażona - mówiła.

Z kolei 14-letni Maciej Rauhut z Krapkowic przypomniał swoje doświadczenia z protestów. W mediach społecznościowych udostępnił informację o planowanym w jego mieście "spacerze" sprzeciwiających się orzeczeniu TK, dlatego w domu "odwiedzili go" policjanci. - Powiedzieli mi tylko, że nie mogę pojawić się na strajku w Krapkowicach, bo uznają mnie za organizatora nielegalnego zgromadzenia i postawią przed sądem - wspominał.

Angelika Słowińska z Nowej Soli mówiła natomiast o wpływie Kościoła na kwestię aborcji, a także edukację seksualną. - Tutaj władzę tak naprawdę sprawuje grupa starszych panów w sutannach. Panów, którzy próbują nam mówić, jak na kazaniu, co to jest grzech. Uważają, że lepiej od nas wiedzą, jak mamy myśleć o swoim ciele, o seksie, o ciąży czy o aborcji. Panowie biskupi, nie głosowałam na was - mówiła.