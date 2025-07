Ponad 11 tysięcy kontroli jednej doby. Zatrzymania na granicy

Siemoniak o sytuacji na granicy z Litwą i Niemcami Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński poinformował w niedzielę, że w Krejwianach przy polsko-litewskiej granicy służby zatrzymały rano trzech kurierów, którzy przewozili nielegalnie czterech migrantów. Kurierzy to Łotysze a przewożeni migranci to trzech Somalijczyków i jeden obywatel Sudanu. Zdjęcie zatrzymanych opublikował w serwisie X minister Tomasz Siemoniak. "Dzięki za wsparcie żołnierzy WOT! Przejścia nie ma!" - napisał szef MSWiA.

Podlaski Oddział Straży Granicznej od niedzielnego ranka w akcji! O 7:10 zatrzymano 3 „kurierów” i 4 migrantów, którzy nielegalnie próbowali przekroczyć granicę Polski i Litwy. Dzięki za wsparcie żołnierzy WOT! Przejścia nie ma! pic.twitter.com/Jb74HQOVCu — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) July 13, 2025 Rozwiń

Straż graniczna podała z kolei, że przy współpracy z policją w Ełku we wsi Rutka-Tartak na Podlasiu zatrzymano kobietę, która przewoziła dwóch obywateli Syrii. "Nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską. Kobieta to bezpaństwowiec łotewski z litewskim tytułem pobytowym. Trwają czynności. Kobiecie zostaną przedstawione zarzuty za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Migranci zostaną przekazani stronie litewskiej" - poinformowała SG w mediach społecznościowych

Funkcjonariusze z #PlacówkaSGwRutceTartak przy współpracy z @PolskaPolicja z KPP w Ełku zatrzymali kobietę, która przewoziła 2 obywateli Syrii❗️. Nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską 🇵🇱🇱🇹. Kobieta to bezpaństwowiec łotewski z litewskim tytułem pobytowym. Trwają… pic.twitter.com/Pw5m8KQQtu — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 13, 2025 Rozwiń

Kontrole na granicy z Litwą, za które odpowiada Podlaski Oddział Straży Granicznej, wróciły 7 lipca. SG realizuje je we współpracy z policją oraz 1 Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej. Granica z Litwą ma 104 kilometry długości. Kontrole są prowadzone łącznie w 13 miejscach. Trzy z nich to przejścia graniczne, w tym drogowe - w Budzisku i Ogrodnikach oraz kolejowe w Trakiszkach. Tam kontrole odbywają się w sposób ciągły, przez całą dobę. Pozostałe 10 miejsc, gdzie można przekraczać granicę, to tzw. miejsca kontroli doraźnej.

Kontrole na przejściach granicznych z Niemcami

Według raportu SG z polsko-niemieckiej granicy, minionej doby na przejściach granicznych z zachodnim sąsiadem Polski skontrolowano ponad 11,5 tys. osób i ponad 5,2 tys. pojazdów. - W Zgorzelcu nie wpuszczono do kraju obywatela Uzbekistanu, a w Świecku dwóch obywateli Iranu i jednego Afgańczyka - przekazał ppor. SG Konrad Szwed. Dodał, że cudzoziemcy nie posiadali dokumentów niezbędnych od przebywania na terytorium Polski.

Mł. asp. Piotr Jaworski z biura prasowego zachodniopomorskiej policji powiedział, że w ciągu ostatniej doby nie odnotowano żadnych incydentów podczas prowadzonych kontroli granicznych. Dodał, że ruch na przejściach granicznych w woj. zachodniopomorskim odbywa się płynnie, nie tworzą się korki.

Również na lubuskim odcinku granicy z Niemcami minionej doby nie było poważnych zdarzeń związanych z prowadzonymi kontrolami - przekazał młodszy aspirant Oskar Stroński z biura prasowego lubuskiej policji. - Ruch na przejściach granicznych jest płynny - powiedział policjant.

W niedzielę rano nie ma zatorów również na przejściach granicznych na dolnośląskim odcinku - poinformował kom. Przemysława Ratajczyka z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA polskie kontrole będą prowadzone na granicy z Niemcami i Litwą do 5 sierpnia. W tym czasie na granicy z Niemcami działają 52 przejścia graniczne, z czego w 16 są prowadzone kontrole stałe.