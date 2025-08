Przedłużone kontrole na granicach

Kierwiński: kontrole graniczne przedłużone Źródło: TVN24

Marcin Kierwiński w trakcie niedzielnej odprawy z wojewodami i szefami służb powiedział, że kontrole graniczne będą przedłużone do 4 października. - W piątek stosowne rozporządzenie zostało wydane i zostało skierowane celem notyfikacji do Komisji Europejskiej - przekazał.

Tematem odprawy była między innymi sytuacja na granicach. Kierwiński mówił o zamykaniu szlaku wschodniego na "nielegalną migrację". - 98 procent szczelności naszej zapory powoduje, że służby białoruskie, służby rosyjskie i nielegalna migracja przenoszą się na inne odcinki - powiedział.

Marcin Kierwiński w trakcie odprawy z wojewodami i szefami służb na temat sytuacji na granicach Źródło: PAP/Tomasz Gzell

"Domknięcie szlaku, który przeniósł się na Litwę i Łotwę"

- Dziś podstawowym zagadnieniem, nie tylko dla nas, ale dla naszych partnerów w Unii Europejskiej jest domknięcie, jeśli mogę użyć takiego słowa, szlaku, który przeniósł się na Litwę i Łotwę - zaznaczył Kierwiński.

Stąd, jak wyjaśnił, przywrócenie czasowych kontroli na granicach: niemieckiej i litewskiej oraz decyzja o ich przedłużeniu o kolejne dwa miesiące.

Kontrole, jak dodał Kierwiński, mają obowiązywać do 4 października. - We wrześniu będziemy podejmować decyzję, jakie będą kolejne kroki w tym zakresie w w oparciu o dane Straży Granicznej, wojska i policja - przekazał.

Szef MSWiA powiedział też, że o decyzjach zostali poinformowani "wszyscy nasi partnerzy". - Jest pełne zrozumienie naszych europejskich partnerów, bo (...) te decyzje mają domykać szlak migracyjny, który dziś odtworzył się przez Litwę i Łotwę - dodał.

185 cudzoziemców z odmową wjazdu

Komendant główny Straży Granicznej generał dywizji SG Robert Bagan podczas niedzielnej odprawy przekazał informacje na temat tego, ile osób zostało skontrolowanych na granicach z Niemcami i Litwą. Powiedział też, ilu osobom odmówiono wjazdu na terytorium Polski.

- Od 7 lipca do 2 sierpnia na obu granicach, na granicy z Niemcami i Litwą poddaliśmy kontroli ponad 493 tysiące osób. Na granicy z Niemcami było to ponad 279 tysięcy, na granicy z Litwą blisko 214 tysięcy - poinformował.

Dodał, że w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej na obu granicach skontrolowano ponad 234 tysiące środków transportu. Na granicy z Niemcami było to ponad 126 tysięcy, na granicy z Litwą - ponad 108 tysięcy.

- W tym czasie odmówiliśmy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 185 cudzoziemcom. Podstawę odmowy, w szczególności stanowił brak dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy państwowej. Na granicy z Niemcami odmówiliśmy wjazdu 124 osobom, na granicy z Litwą 61 osobom - przekazał.

Poinformował, że w tym okresie do Polski w ramach readmisji uproszczonej przyjęto 81 osób. Jak wyjaśnił, były to osoby przyjęte ze strony niemieckiej. - Z Polski w ramach readmisji uproszczonej przekazaliśmy 55 cudzoziemców, do Niemiec 6 i na Litwę 49 - dodał. Komendant główny SG podał, że Polska odmówiła także przyjęcia w ramach readmisji dwóch cudzoziemców przekazywanych nam przez stronę niemiecką.

