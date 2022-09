Kontrakt na armatohaubice Krab zatwierdzony. "Nasz żołnierz powinien być uzbrojony po zęby"

Ocenił też, że uchwalenie ustawy w obronie ojczyzny dało kolejny impuls do tego, "żebyśmy mogli zwiększyć zakres naszych działań". - Zawsze podkreślam, że kiedy tylko możemy, zamawiamy sprzęt wojskowy w polskim przemyśle zbrojeniowym i tak jest w przypadku krabów, które sprawdziły się na wojnie i w rękach Ukraińców stanowią skuteczną broń w obronie Ukrainy . W związku z tym zatwierdziłem kolejną umowę stanowiącą zamówienie 48 armatohaubic i 36 wozów towarzyszących. Wartość umowy to ponad 3 miliardy 800 milionów złotych - poinformował.

Błaszczak: władcy Moskwy postanowili odtworzyć imperium zła

Zwrócił uwagę, że potencjał ten wzrasta i jest rozszerzany, gdyż - jak wyjaśniał - o ile pierwsza umowa podpisana w 2016 roku stanowiła o zamówieniu czterech dywizjonowych modułów ogniowych w ciągu 8 lat, o tyle zamówienie, które teraz zatwierdził, "dotyczy dwóch modułów ogniowych, ale zostaną one wykonane w dwa, dwa i pół roku". - To świadczy o wzroście potencjału produkcyjnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej i polskiego przemysłu obronnego, z czego bardzo się cieszymy - mówił.

Prezydent: kraby sprawdzają się doskonale na placu boju

Dodał, że "naszym zadaniem jest to, żeby Wojsko Polskie było coraz silniejsze, (...), żeby Polska była bezpieczna". - Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, zdajemy sobie sprawę z tego, że oto władcy Moskwy postanowili odtworzyć imperium zła. Naszym zadaniem jest właśnie wzmacnianie polskich sił zbrojnych. Mocno to podkreślam, że te działania przeprowadzone są w sposób konsekwentny. To jest inwestycja w nasze bezpieczeństwo, to jest inwestycja w bezpieczeństwo naszej ojczyzny Polski - oświadczył Błaszczak.