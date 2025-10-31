Konrad Berkowicz zatrzymany w sklepie Ikea. Włodzimierz Czarzasty: pomyśl człowieku chwilę

Czarzasty do Berkowicza: co byś, bracie, zrobił? Źródło: TVN24

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został w poniedziałek "ujęty" przez pracowników sklepu Ikea w Krakowie, gdy wychodził bez płacenia za zakupy. "Okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem" - tłumaczył parlamentarzysta w mediach społecznościowych. Dodał, że przyjął mandat i "nie zasłaniał się immunitetem".

Reporter TVN24 Marcin Kwaśny potwierdził w rozmowie z przedstawicielem biura prasowego Ikei Igorem Stypą, jakich artykułów nie skasował poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

Wiadomo, że były to:

patelnia z pokrywą,

serwis obiadowy (zestaw 18 talerzy),

dwa opakowania torebek strunowych (60 sztuk),

fartuch kuchenny,

dwa kable USB i dwa obciążniki USB.

Całość była warta około 390 złotych.

Czarzasty do Berkowicza: pomyśl człowieku chwilę

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w "Jeden na Jeden" w TVN24 został zapytany o to, czy jego zdaniem Berkowicz pomylił się, czy ukradł produkty. - Bez względu na to, czy się pomylił, czy się nie pomylił, to ukradł - odparł. - Idzie pani do sklepu i pani wynosi, czy pani przedtem jeszcze płaci? - zapytał prowadzącą Agatę Adamek.

Czarzasty zwrócił się także do Berkowicza. - Jeżeli taka sytuacja pomyłki by się zdarzyła Ukraińcowi albo komuś z zagranicy, to co byś, bracie, zrobił? - zapytał.

- Byś poszedł do studia i byś powiedział tak: złodziej, po prostu skandal, okradają nas, to są świnie, to po prostu trzeba wszystko wyrzucić z Polski - mówił wicemarszałek Sejmu.

Konrad Berkowicz Źródło: Łukasz Gągulski/PAP

- Pomyśl człowieku chwilę nad tym, co mówisz, złap trochę refleksji do życia, bądź wyluzowany i po prostu myśl o ludziach tak, żeby ich kochać, a nie tak, żeby ich nienawidzić do diabła - zaapelował do posła Konfederacji.

