Polska

Konrad Berkowicz zatrzymany w sklepie Ikea. Włodzimierz Czarzasty: pomyśl człowieku chwilę

Konrad Berkowicz
Czarzasty do Berkowicza: co byś, bracie, zrobił?
Źródło: TVN24
Jeżeli taka sytuacja pomyłki by się zdarzyła Ukraińcowi albo komuś z zagranicy, to co byś, bracie, zrobił? - zwrócił się Włodzimierz Czarzasty do Konrada Berkowicza. Nawiązał do zakupów posła Konfederacji, które zakończyły się mandatem.

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz został w poniedziałek "ujęty" przez pracowników sklepu Ikea w Krakowie, gdy wychodził bez płacenia za zakupy. "Okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem" - tłumaczył parlamentarzysta w mediach społecznościowych. Dodał, że przyjął mandat i "nie zasłaniał się immunitetem".

Reporter TVN24 Marcin Kwaśny potwierdził w rozmowie z przedstawicielem biura prasowego Ikei Igorem Stypą, jakich artykułów nie skasował poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

Wiadomo, że były to:

  • patelnia z pokrywą,
  • serwis obiadowy (zestaw 18 talerzy),
  • dwa opakowania torebek strunowych (60 sztuk),
  • fartuch kuchenny,
  • dwa kable USB i dwa obciążniki USB.

Całość była warta około 390 złotych.

Tego nie skasował Konrad Berkowicz. Sklep potwierdza

Tego nie skasował Konrad Berkowicz. Sklep potwierdza

Kraków
Czego nie zrobił Konrad Berkowicz przy kasie. Wiemy, kiedy sklep wzywa policję

Czego nie zrobił Konrad Berkowicz przy kasie. Wiemy, kiedy sklep wzywa policję

Kraków

Czarzasty do Berkowicza: pomyśl człowieku chwilę

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w "Jeden na Jeden" w TVN24 został zapytany o to, czy jego zdaniem Berkowicz pomylił się, czy ukradł produkty. - Bez względu na to, czy się pomylił, czy się nie pomylił, to ukradł - odparł. - Idzie pani do sklepu i pani wynosi, czy pani przedtem jeszcze płaci? - zapytał prowadzącą Agatę Adamek.

Czarzasty zwrócił się także do Berkowicza. - Jeżeli taka sytuacja pomyłki by się zdarzyła Ukraińcowi albo komuś z zagranicy, to co byś, bracie, zrobił? - zapytał.

- Byś poszedł do studia i byś powiedział tak: złodziej, po prostu skandal, okradają nas, to są świnie, to po prostu trzeba wszystko wyrzucić z Polski - mówił wicemarszałek Sejmu.

Konrad Berkowicz
Konrad Berkowicz
Źródło: Łukasz Gągulski/PAP

- Pomyśl człowieku chwilę nad tym, co mówisz, złap trochę refleksji do życia, bądź wyluzowany i po prostu myśl o ludziach tak, żeby ich kochać, a nie tak, żeby ich nienawidzić do diabła - zaapelował do posła Konfederacji.

Czarzasty: oni nie uciekną

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP

