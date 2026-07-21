Polska Mateusz Morawiecki nagrał oświadczenie. "Różnica zdań nie jest zdradą" Oprac. Justyna Sochacka |

Morawiecki: różnica zdań nie jest zdradą Źródło wideo: X/Mateusz Morawiecki Źródło zdj. gł.: Mateusz Morawiecki/X

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Mateusz Morawiecki opublikował we wtorek rano w serwisie X nagranie ze swoim oświadczeniem. Ocenił w nim, że "rządy Zjednoczonej Prawicy zmieniły Polskę" i oświadczył, że "nie pozwoli, żeby osiem lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji".

Zdaniem byłego premiera "Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem". - Możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości. Albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy - powiedział.

Morawiecki: nie powinniśmy bać się różnorodności

Przekonywał, że w PiS "nie wszyscy muszą mówić tym samym językiem". - Możemy docierać do różnych grup wyborców. Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami i z pracownikami, z młodymi, z samorządowcami, z NGO-sami, czy z mieszkańcami wielkich miast - mówił.

Zauważył, że "konkurenci potrafią działać różnymi skrzydłami". - My również nie powinniśmy bać się różnorodności. Różne skrzydła, ale jeden wielki obóz patriotyczny - ocenił.

Mateusz Morawiecki Źródło zdjęcia: PAP/Przemysław Piątkowski

Morawiecki stwierdził, że "różnica zdań nie jest zdradą". - Praca programowa nie jest rozłamem. Spotkania z przedsiębiorcami, pikniki merytoryczne, otwarte spotkania z samorządowcami, ekspertami i obywatelami nie są działalnością przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie. Tylko tak z powrotem możemy nasz obóz rozbudować - przekonywał i dodał, że "właśnie dlatego powstał Rozwój Plus".

- Powstał po to, aby bronić dorobku naszych rządów niszczonego czasem z wewnątrz. Powstał, aby pracować nad programem. Powstał, aby poszerzać poparcie i by odzyskiwać zaufanie ludzi, którzy od nas odeszli - mówił.

Morawiecki: jestem w PiS i chcę być w obozie patriotycznym

- Od ponad dwóch lat jeździmy po Polsce. Spotykamy się z przedsiębiorcami, z pracownikami, rolnikami, samorządowcami, z ludźmi młodymi i ekspertami. Nie czekamy, aż rząd sam się przewróci. Każdego dnia przygotowujemy nasz obóz do ponownego przejęcia odpowiedzialności za Polskę - powiedział.

- I tej pracy nie zatrzyma żadna intryga. Nie zatrzymają jej ludzie, którzy zamiast wielkiej partii zdolnej wygrywać wybory, chcieliby mieć partię ciasną, ale własną - kontynuował Morawiecki.

Przekonywał, że "wielkim narodowym zadaniem polskiej prawicy jest dziś odsunięcie od władzy tego niedobrego i sparaliżowanego rządu".

Jak mówił, "dojrzały obóz polityczny potrafi odróżnić rywalizację od wojny domowej". - My także musimy to umieć - dodał.

- Prawo i Sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Jest wspólnym domem milionów Polaków, którzy uwierzyli, że Polska może być dumna, Polska może być silna, sprawiedliwa i ambitna. Nie możemy być partią hermetyczną i wsobną - ocenił. - Bądźmy wielkim obozem polskich spraw. Bądźmy wielkim obozem, który połączy prawicę, centroprawicę i nurt solidarnościowy, odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy i ponownie uruchomi mechanizmy rozwoju dumnej Polski - kontynuował.

- Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce - zakończył.

Silna prawica nie boi się różnych środowisk, różnych temperamentów i ciężkiej pracy programowej - bo wygrywa wtedy, gdy potrafi łączyć, a nie dzielić. Dziś naszym zadaniem jest jedno: odzyskać zaufanie Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę. 🇵🇱 pic.twitter.com/eOH8DY9HxH — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 21, 2026 Rozwiń

Ultimatum w PiS

W zeszłą środę kierownictwo PiS zobowiązało w uchwale swoich działaczy - pod groźbą wykluczenia z partii - do wystąpienia ze stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną" w ramach ugrupowania. Chodzi między innymi o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Sasin jeszcze w środę ogłosił, że jego stowarzyszenie zakończyło działalność.