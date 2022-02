Konflikt Rosja-Ukraina. Boris Johnson w Warszawie. Spotka się z Andrzejem Dudą i Mateuszem Morawieckim

Brytyjscy żołnierze w Polsce

Rosja stawia żądania wobec USA i NATO

W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania. Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice. Eksperci wojskowi oraz zachodnie rządy mówią o realnej groźbie rosyjskiej agresji.

Johnson ostrzega Putina

W tekście opublikowanym we wtorkowym wydaniu dziennika "The Times" premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapewnił, że jego kraj nie będzie się uchylać, a brytyjskie wsparcie dla Europy i NATO pozostanie "bezwarunkowe i niezachwiane".

Johnson ostrzegł prezydenta Rosji Władimira Putina, że ewentualna rosyjska inwazja na Ukrainę jedynie wzmocni NATO. "I trudno mi zrozumieć, w jaki sposób grożenie Ukrainie sprzyja deklarowanym przez prezydenta Putina celom utrzymania sił NATO z dala od Rosji, zniechęcenia kolejnych krajów do przystąpienia do sojuszu i powstrzymania jego członków od współpracy z Kijowem. Jeśli dokona on kolejnej inwazji, zmusi Zachód do wprowadzenia wielu z tych rzeczy, którym chce zapobiec" – napisał Boris Johnson.