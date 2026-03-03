Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kilkuset Polaków opuściło Bliski Wschód. Tusk: są już w Polsce lub w drodze do Polski

Irańskie pociski spadły na Dubaj
Operacja Izraela na terenie Libanu. Relacja Jacka Tacika
Źródło: TVN24
Premier Donald Tusk przekazał, że dotychczas nie ma informacji, aby polscy obywatele ucierpieli w wyniku konfliktu na Bliskim Wschodzie. - Blisko 500 polskich obywateli opuściło Izrael, Jordanię i Libię - powiedział przed posiedzeniem rządu.

- Nie mamy żadnych informacji ani danych, aby w jakikolwiek sposób ich bezpieczeństwo, życie, zdrowie było zagrożone w związku z konfliktem - oświadczył premier Donald Tusk we wtorek, komentując konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację przebywających tam Polaków. - Blisko 500 polskich obywateli opuściło Izrael, Jordanię i Libię - powiedział.

Donald Tusk
Donald Tusk
Źródło: TVN24

Jak mówił, Polacy przebywają głównie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie jest ich blisko 14 tysięcy. - Nasi partnerzy w Emiratach Arabskich zapewniają także, że państwo bierze na siebie obowiązek i wywiązuje się z tego obowiązku opieki nad tymi wszystkimi, którzy utknęli albo kończy im się czas wypoczynków w Emiratach, więc nie będą pozostawieni sami sobie - przekazał szef rządu.

- Problem jest oczywiście z tymi wszystkimi, którzy chcą z różnych powodów, czy muszą wracać do kraju - powiedział.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Powstał zespół zarządzania kryzysowego

- Powołaliśmy zespół zarządzania kryzysowego. Dzisiaj zleciłem ministrowi sportu i turystyki - turyści są tutaj największą grupą zainteresowaną naszym działaniem - aby koordynował pracę zespołu, który został powołany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - poinformował Tusk. Jak wyjaśnił, w skład zespołu wchodzą też przedstawiciele MON czy Ministerstwa Infrastruktury.

Jak poinformował, we współpracy rządu z biurami podróży "udało się skutecznie zaopiekować grupą ponad 480 polskich obywateli z tych miejsc, które były zagrożone bezpośrednio działaniami wojennymi, gdzie opuszczenie tych miejsc stało się potrzebą chwili".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Groźby z Iranu. "Każdy taki akt byłby uważany za współudział"

Groźby z Iranu. "Każdy taki akt byłby uważany za współudział"

RELACJA
Premier: nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa

Premier: nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa

BIZNES

- Wszyscy otrzymali regularne wsparcie naszych placówek konsularnych i przy współpracy z biurami podróży, opuścili Izrael, Jordanię i Liban. Są już w Polsce lub w drodze do Polski - przekazał Tusk.

Atak USA i Izraela, odpowiedź Iranu

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.

Irańskie pociski spadły na Dubaj, 1 marca 2026
Irańskie pociski spadły na Dubaj, 1 marca 2026
Źródło: PAP/EPA - Stringer

W poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, nie ma żadnych informacji, by na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi ucierpiał jakikolwiek obywatel Polski. Od kilku dni w MSZ działa specjalny zespół kryzysowy. Polskie placówki dyplomatyczne działają od soboty w trybie kryzysowym, przez całą dobę.

OGLĄDAJ: "Eliminujemy zagrożenie nie do przyjęcia"
pc

"Eliminujemy zagrożenie nie do przyjęcia"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kuba Koprzywa

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA - Stringer

Udostępnij:
Tagi:
Donald TuskIranUSAIzrael
Czytaj także:
21-latek został tymczasowo aresztowany
Zaatakował kobietę maczetę i przekonywał, by tego nie zgłaszała
Poznań
Ali Chomeini, Hassan Chomeini (czerwiec 2025)
Kto zastąpi Chameneiego? Wnuk byłego ajatollaha "odegra ważną rolę"
Alan R. doprowadzony do sądu
Zabił współlokatora, ciało poćwiartował. Zbadają go psychiatrzy
Słupsk
George Washington University - Aashish Kiphayet shutterstock_2632091733
Amazon kupił część uniwersytetu
BIZNES
Wczesna wiosna, pogodnie, ciepło
Blokada wyżowa. Jak długo może potrwać
METEO
Kierowca po wypadku wyszedł z samochodu i dalej próbował uciekać
Ucieczka przed policją zakończona dachowaniem
Rzeszów
Teheran, Iran (03.03.2026)
Groźby z Iranu. "Każdy taki akt byłby uważany za współudział"
RELACJA
03 1150 kprm-0002
Premier: nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa
BIZNES
"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona". Nie, to inny wybuch
"Izraelska elektrownia jądrowa zniszczona"? Co to za wybuch
Gabriela Sieczkowska
Proces 51-letniego Piotra Z. i 52-letniego Macieja P. oskarżonych o dokonanie zabójstwa Marka M. w 1998 roku
Bali się, że zacznie "sypać", wywieźli go do lasu i zabili
Poznań
Straż(zdjęcie ilustracyjne)
Strażak skazany za podżeganie do podpaleń aut kolegów z pracy
Wrocław
Donald Trump podczas uroczystości wręczenia Medali Honoru w Białym Domu, 2 marca 2026 r.
"Czerwone plamy" na szyi Donalda Trumpa. Prezydencki lekarz zabrał głos
imageTitle
Amerykańska koszykarka wydalona z Polski. Prędko nie wróci
EUROSPORT
A6-EUA Emirates Airbus A380-861
Ten lot przykuł uwagę świata. Śledziło go ponad 100 tysięcy osób
BIZNES
Potrącenie na przejściu dla pieszych
Była na pasach, wjechał w nią samochód. Nagranie
Katowice
Rusza bezpłatne czipowanie psów i kotów w Warszawie
Bezpłatnie zaczipują zwierzę. Żeby nie zginęło
WARSZAWA
molenda tacik bojan 03032026
"Czwarty stopień zagrożenia", "MSZ odradza przyjazd"
Teheran, 1 marca 2026 r.
"Ważne pytanie" w sprawie wojny. "Oficjalnie nikt się jeszcze nie przyznał"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Amerykanie ocenili działania Trumpa po ataku na Iran
Mężczyzna został zatrzymany
"Samochodowy chirurg" zatrzymany. "Operacje" przeprowadzał w centrum miasta
WARSZAWA
Jechał 206 km/h autostradą A4
Jechał z prędkością 206 kilometrów na godzinę. To drogowy recydywista
Katowice
Kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń
Mniej śmierci na polskich drogach. Sprawdziliśmy dlaczego
Filip Czekała
22-latek usłyszał zarzut zabójstwa młodej kobiety
Młoda kobieta zginęła od ciosów w szyję
Łódź
imageTitle
Nieustępliwość prawników i zawodnika zaowocowała przełomem. Siatkarz wraca do gry
EUROSPORT
shutterstock_1997141405
Zaczynają w wieku 15 lat, ale do osiemnastki nie dostaną pomocy. To u nas wciąż towar luksusowy
Zdrowie
Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
Ostrzelany tramwaj. Policjanci szukają sprawcy, tramwajarze naprawiają skład
WARSZAWA
imageTitle
Zmarł podczas podróży poślubnej. Klub wstrząśnięty
EUROSPORT
Pentagon
Zmiany w umowie z Pentagonem. "Aby bardzo jasno określić zasady"
BIZNES
Lotnisko Kraków-Balice, Straż Graniczna
Na Malediwy nie polecieli, czeka ich proces
Kraków
imageTitle
Barcelona liczy dni do powrotu Lewandowskiego. Kiedy mecz z Atletico w Pucharze Króla?
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica