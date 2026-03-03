Kilkuset Polaków opuściło Bliski Wschód. Tusk: są już w Polsce lub w drodze do Polski

Operacja Izraela na terenie Libanu. Relacja Jacka Tacika Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Nie mamy żadnych informacji ani danych, aby w jakikolwiek sposób ich bezpieczeństwo, życie, zdrowie było zagrożone w związku z konfliktem - oświadczył premier Donald Tusk we wtorek, komentując konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację przebywających tam Polaków. - Blisko 500 polskich obywateli opuściło Izrael, Jordanię i Libię - powiedział.

Donald Tusk Źródło: TVN24

Jak mówił, Polacy przebywają głównie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie jest ich blisko 14 tysięcy. - Nasi partnerzy w Emiratach Arabskich zapewniają także, że państwo bierze na siebie obowiązek i wywiązuje się z tego obowiązku opieki nad tymi wszystkimi, którzy utknęli albo kończy im się czas wypoczynków w Emiratach, więc nie będą pozostawieni sami sobie - przekazał szef rządu.

- Problem jest oczywiście z tymi wszystkimi, którzy chcą z różnych powodów, czy muszą wracać do kraju - powiedział.

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Powstał zespół zarządzania kryzysowego

- Powołaliśmy zespół zarządzania kryzysowego. Dzisiaj zleciłem ministrowi sportu i turystyki - turyści są tutaj największą grupą zainteresowaną naszym działaniem - aby koordynował pracę zespołu, który został powołany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - poinformował Tusk. Jak wyjaśnił, w skład zespołu wchodzą też przedstawiciele MON czy Ministerstwa Infrastruktury.

Jak poinformował, we współpracy rządu z biurami podróży "udało się skutecznie zaopiekować grupą ponad 480 polskich obywateli z tych miejsc, które były zagrożone bezpośrednio działaniami wojennymi, gdzie opuszczenie tych miejsc stało się potrzebą chwili".

- Wszyscy otrzymali regularne wsparcie naszych placówek konsularnych i przy współpracy z biurami podróży, opuścili Izrael, Jordanię i Liban. Są już w Polsce lub w drodze do Polski - przekazał Tusk.

Atak USA i Izraela, odpowiedź Iranu

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie.

Irańskie pociski spadły na Dubaj, 1 marca 2026 Źródło: PAP/EPA - Stringer

W poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, nie ma żadnych informacji, by na Bliskim Wschodzie w związku z działaniami wojskowymi ucierpiał jakikolwiek obywatel Polski. Od kilku dni w MSZ działa specjalny zespół kryzysowy. Polskie placówki dyplomatyczne działają od soboty w trybie kryzysowym, przez całą dobę.

OGLĄDAJ: "Eliminujemy zagrożenie nie do przyjęcia"