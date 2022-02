Wciąż brak decyzji w sprawie koncesji TVN7

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w czwartek znów nie podjęła decyzji w sprawie przedłużenia koncesji TVN7, która wygasa za osiem dni. Wniosek złożony przez TVN Grupa Discovery czeka na akceptację już ponad rok. Nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak duże opóźnienie w przyznaniu koncesji TVN7. Przewodniczący KRRiT ogłosił przerwę do piątku do godziny 14.30.

Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski przed obradami wyrażał nadzieję, że decyzja zapadnie na tym posiedzeniu. - Liczę na to, że nasze wątpliwości co do interpretacji ustawy o radiofonii i telewizji, co do artykułu 35 będą dyskutowane i rozwiewane w innym trybie niż postępowanie koncesyjne - mówił wtedy.