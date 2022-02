Apel w sprawie koncesji dla TVN7

Koncesja TVN7 wygasa za 8 dni. Wniosek złożony przez TVN Grupa Discovery czeka na akceptację już ponad rok. W związku z tym z inicjatywy Fundacji Grand Press powstał apel do KRRiT o przedłużenie koncesji dla stacji. "Dzisiaj to fundamentalna sprawa zarówno dla wolności mediów, jak i bezpieczeństwa ekonomicznego każdego podmiotu gospodarczego w Polsce" - czytamy.

W czwartek po raz kolejny zebrała się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. W dalszym ciągu nie podjęła decyzji w sprawie koncesji TVN7.

Obecna koncesja dla tej stacji wygasa 25 lutego. Wniosek do KRRiT o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Podobnie jak w przypadku stacji TVN24 - której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania - nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby tak olbrzymie opóźnienie.

Apel do KRRiT w sprawie TVN7

W związku z tą sytuacją z inicjatywy Fundacji Grand Press powstał apel do KRRiT o przedłużenie koncesji na nadawanie dla stacji TVN7.

"25 lutego 2022 roku o północy przestanie nadawać stacja TVN7. Stanie się tak, jeśli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie podejmie do tego czasu decyzji o odnowieniu jej koncesji na nadawanie. Stanie się tak, choć nie istnieją najmniejsze nawet przesłanki, by obowiązującej koncesji nie przedłużyć" - czytamy.

Sygnatariusze apelu piszą, że "zachowanie członków KRRiT wskazuje, że może chodzić o kolejny akt wojny obecnej władzy w Polsce z amerykańskim koncernem Discovery". "Po nieudanym zamachu na niezależny kanał informacyjny TVN24, który próbowano uciszyć nieudolnymi zmianami prawa, rękami członków Rady dokonuje się swoisty odwet na kanale rozrywkowym tego samego właściciela" - dodają.

"Wolne media to nie tylko wolność słowa i prawo do informacji. To także prawo do nieskrępowanego przekazu wszelkich treści, także rozrywkowych, które nie naruszają norm obyczajowych ani prawnych. To poszanowanie własności, ciągłości nadawania i stabilności funkcjonowania nadawców, a także i przede wszystkim wyraz szacunku dla widzów i ich wyborów" - czytamy dalej.

Podpisani pod apelem zwracają uwagę, że "odebranie, czy też nieprzedłużenie koncesji musi wiązać się z nieprzestrzeganiem przez stację jej warunków, co nie miało miejsca w przypadku TVN7".

"Czynnikiem wzbudzającym tym większy niepokój są pogłoski o przygotowaniu w ten sposób 'miejsca do nadawania' dla konkurencyjnej i nacechowanej ideologicznie, niszowej stacji telewizyjnej. To kolejny dowód świadczący o możliwym politycznym charakterze tej decyzji" - dodają.

"Apelujemy zatem do wszystkich dziennikarzy, artystów i po prostu widzów o wsparcie petycji do KRRiT w sprawie przedłużenia koncesji dla stacji TVN7. Dzisiaj to fundamentalna sprawa zarówno dla wolności mediów, jak i bezpieczeństwa ekonomicznego każdego podmiotu gospodarczego w Polsce. Już jutro bowiem tego typu działania mogą dotknąć każdego, kto prowadzi w naszym kraju jakąkolwiek działalność uzależnioną od zezwolenia wydawanego przez organy państwowe" - napisano na zakończenie apelu.

Pod apelem podpisało się już między innymi wielu dziennikarzy.

Apel można podpisać, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@fundacjagrandpress.pl.

TVN7

TVN7 to jedna z największych, najbardziej rozpoznawalnych i lubianych stacji w Polsce, działająca nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 proc. widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo.

Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. W 2021 roku aż 8 z TOP10 najpopularniejszych programów stacji stanowiły produkcje polskie. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70 proc. całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5 proc. przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.

