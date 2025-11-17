Logo strona główna
Armia czy ciąża? Pytają kobiety po komisjach wojskowych

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Maria Mikołajewska
Maria Mikołajewska
Kobiety mogą zgłosić się do służby wojskowej również dobrowolnie. Tak jak żołnierki z Choszczna - na zdjęciu. Tu podczas przysięgi wojskowej po zakończonym podstawowym szkoleniu wojskowym
Kobiety mogą zgłosić się do służby wojskowej również dobrowolnie. Tak jak żołnierki z Choszczna - na zdjęciu. Tu podczas przysięgi wojskowej po zakończonym podstawowym szkoleniu wojskowym
Źródło: PAP/Marcin Bielecki
Młode lekarki, psycholożki i tłumaczki drżą, gdy znajomi pytają, czy będzie wojna. - Trudno się nie stresować, gdy mierzą cię tak, jakby już szykowali mundur - mówi jedna z nich. W TVN24+ przyglądamy się komisjom wojskowym dla młodych kobiet.Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • W 2026 roku kwalifikacja wojskowa obejmie około 235 tysięcy osób. Nie tylko mężczyzn w standardowym wieku poborowym.
  • Przed komisjami stanie wiele młodych kobiet. To te z roczników 1999 - 2007 posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku lub kształcące się na wybranych przez MON kierunkach.
  • O doświadczenia przed komisjami wojskowymi pytamy młode kobiety, które mają to już za sobą. Bo jak często od nich słyszymy: - Dobrze wiedzieć wcześniej, jak to wygląda i co nas czeka.
  • Staram się nie martwić na zapas i zachęcać do tego inne osoby. Warto skupić się na tu i teraz - mówi Daria, psycholożka z rozrusznikiem serca. I wojskową kategorią A.

W polskiej armii służy zawodowo ponad 17 tysięcy kobiet. Są zatrudnione we wszystkich korpusach i rodzajach sił zbrojnych. Działają zarówno na stanowiskach dowódczych, technicznych, medycznych, wychowawczych, jak i służą jako szeregowi żołnierze.

My postanowiłyśmy przyjrzeć się kobietom, które żołnierkami nie są, nie planowały też nigdy takiej kariery, ale z różnych powodów - przede wszystkim związanych z wykształceniem - to wojsko interesuje się nimi. I zaprasza przed wojskowe komisje uzupełniające (WKU).

Decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej od lutego 2026 roku wezwania do stawienia się przed komisją wojskową trafią do około 235 tysięcy osób, w tym nie tylko do mężczyzn w standardowym wieku poborowym (kończących w danym roku 19 lat), ale także do kobiet oraz osób po 50. roku życia. W 2023 roku kwalifikacja wojskowa objęła około 230 tysięcy osób, w 2026 roku ma to być mniej więcej 235 tysięcy.

Justyna Suchecka
Justyna Suchecka
Dziennikarka tvn24.pl, ekspertka ds. edukacji. Prowadzi podcast "I co teraz?"
Maria Mikołajewska
Maria Mikołajewska
Reporterka magazynu "Polska i Świat", współautorka podcastu "Mamy temat" w TVN24+.
