Sprawy "niemalże z wczoraj" na pierwszy ogień. Tym zajmie się komisja do spraw wpływów

Wszystko wskazuje na to, że komisja do spraw wpływów rosyjskich i białoruskich w pierwszej kolejności zajmie się aktualnymi sprawami, takimi niemalże z wczoraj - powiedział Maciej Berek, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dodał, że "są one po prostu bardziej palące i mają większy wpływ na obecne bezpieczeństwo".