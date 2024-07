W piśmie do Donalda Tuska komisarz wyraził zaniepokojenie doniesieniami o pushbackach, czyli praktyce zawracania osób do granicy białoruskiej, która nadal ma być stosowana przez polskie służby. Przypomniał, że takie postępowanie jest niezgodne z zobowiązaniami Polski wynikającymi z prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony praw człowieka. W jego ocenie, wprowadzenie na części granicy tzw. strefy buforowej może pogorszyć sytuację. "Polska musi zapewnić zgodność wszelkich przepisów i praktyk związanych z sytuacją na granicy Polski z Białorusią ze standardami praw człowieka Rady Europy" – napisał O’Flaherty.

Komisarz apeluje w sprawie ustawy dotyczącej użycia broni przez polskie służby

W liście wysłanym do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, komisarz Rady Europy odniósł się do niepokojącej – jego zdaniem – ustawy mającej zwolnić z odpowiedzialności karnej przedstawicieli służb państwowych działających w obszarach przygranicznych, którzy "w określonych warunkach i w sytuacjach niecierpiących zwłoki używają siły lub broni palnej z naruszeniem obowiązujących przepisów, lub którzy zezwalają na takie użycie przez innych".

Przypadki wyłączenia odpowiedzialności

Chodzi o użycie przez żołnierza lub funkcjonariusza broniącego granicy broni lub środków przymusu bezpośredniego z naruszeniem zasad, jeżeli zostały one zastosowane m.in. w celu odparcia bezpośredniego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, a także przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby. Warunkiem uznania, że takie działanie żołnierza lub funkcjonariusza nie jest przestępstwem, są okoliczności wymagające natychmiastowego działania.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewoził ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszały ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.