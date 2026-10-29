"Kłamstwa i manipulacje Nawrockiego". Wraca projekt, który ma wyrównać siłę głosu wyborców

Rządzący w listopadzie kolejny raz chcą zmienić Kodeks wyborczy, żeby dostosować liczbę posłów wybieranych w okręgach do liczby ich mieszkańców

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- Ten projekt jest ważny, jeśli chodzi o poprawność funkcjonowania wyborów w Polsce, dlatego pierwsze czytanie będzie niebawem - zapowiada w rozmowie z TVN24+ poseł KO Mariusz Witczak, przewodniczący podkomisji ds. nowelizacji prawa wyborczego. To autor koncepcji, by Państwowa Komisja Wyborcza dopasowywała liczbę mandatów w poszczególnych okręgach bez konieczności zaangażowania parlamentu i prezydenta. Obecnie PKW dokonuje wyliczeń i wnioskuje do marszałka Sejmu z prośbą o przeprowadzenie ustawowych zmian.

Sejm od 12 lat lekceważy apele, przez co różnica w sile głosu wyborców staje się coraz większa. Świadczy o tym również najnowsze pismo przewodniczącego PKW do marszałka Sejmu z wtorku.