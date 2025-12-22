Logo strona główna
Polska

Koalicja z Konfederacją? "Bardzo roztrzepana partia"

Posłowie Konfederacji Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen na sali obrad Sejmu w Warszawie
Petru: Konfederacja to partia bardzo roztrzepana
Źródło: TVN24
Konfederacja to nie jest poważna partia, która jest przygotowana do rządzenia - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Ryszard Petru. Dorota Łoboda zaznaczyła, że trudno jej wyobrazić sobie koalicję ze Sławomirem Mentzenem czy Krzysztofem Bosakiem.

Posłowie Ryszard Petru (Polska 2050) i Dorota Łoboda (Koalicja Obywatelska) byli pytani w "Faktach po Faktach" w TVN24, czy dopuszczają możliwość przyszłej współpracy z Konfederacją Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.

"Dla nich Putin jest czyściutki, a Ukraina zła. To są dziady po prostu"
"Dla nich Putin jest czyściutki, a Ukraina zła. To są dziady po prostu"

Łoboda: z taką partią nie da się rządzić

Petru ocenił, że "to jest bardzo roztrzepana partia". - Oni mają dużo haseł, które są bardzo niespójne. Miałem przyjemność rozmawiać z panem Mentzenem swego czasu na ten temat. Okazało się, że jego pomysły są dosyć puste, nieprzemyślane. Nie jest to poważna partia, która jest przygotowana do rządzenia - ocenił.

- Jeżeli chodzi o Konfederację, to jest to partia, do której jest mi najdalej i trudno mi sobie wyobrazić, żebym była w stanie znaleźć się w jednej koalicji, czy to ze Sławomirem Mentzenem, czy z Krzysztofem Bosakiem, w której mielibyśmy podejmować wspólne decyzje - powiedziała Łoboda.

Wskazała, że Konfederacji nie zależy na prawach kobiet i mniejszości, na akceptacji różnorodności czy członkostwie w Unii Europejskiej. Posłanka KO wspomniała też o antyukraińskiej demonstracji zorganizowanej przez Konfederację pod Sejmem podczas ubiegłotygodniowej wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak podkreśliła, "antyukraińskość to jest poparcie Rosji". - Z taką partią nie da się rządzić w Polsce - skwitowała. 

Najnowszy sondaż partyjny. "Olbrzymi problem na prawicy"

Posłowie komentowali też poniedziałkowy sondaż partyjny pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24. Według badania KO może liczyć na najwyższe, wynoszące 32,8 proc. poparcie. Na podium znalazły się też Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja

Lider się umacnia. Najnowszy sondaż
Lider się umacnia. Najnowszy sondaż

Zdaniem Petru z sondażu "wynika, że część elektoratu PiS-u poszła do Grzegorza Brauna", a do tego "Braun zabiera Konfederacji". - Brauna najbardziej wspiera swoją retoryką, zachowaniem i sposobem bycia pan (Karol - red.) Nawrocki - dodał. Jako przykład poseł Polski 2050 podał "antyukraińskie" i "radykalne" poglądy prezydenta.

- To pokazuje, że jest olbrzymi problem na prawicy. Tam są między nimi przepływy i to oznacza kolejny wewnętrzny konflikt. Jestem przekonany, że bardziej centrowych wyborców Konfederacji my - jako Polska 2050 - możemy na nowo do siebie przekonać - podkreślił gość TVN24.

Petru zaznaczył również, że "przerażający jest wzrost skrajnego radykała, antysemity i prorosyjskiego polityka, jakim jest Braun". Według sondażu Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna popiera 8,6 proc. wyborców.

pc

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Ryszard PetruKonfederacjaPolska 2050Koalicja ObywatelskaSondaże
