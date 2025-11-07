Logo strona główna
Polska
Jak Narodowe Centrum Kultury nie kupiło sobie siedziby. A pieniądze z dotacji poszły na TVP

Maria Pankowska
Maria Pankowska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Źródło: Albert Zawada/PAP
W 2024 roku Narodowe Centrum Kultury dostało 69 milionów złotych na zakup kamienicy przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie. Transakcję odwołano w ostatniej chwili, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oddało pieniądze mediom publicznym. W budżecie resortu na kolejny rok zabrakło środków na nową siedzibę dla NCK.
Kluczowe fakty:
  • Narodowe Centrum Kultury, państwowa instytucja działająca niczym "małe ministerstwo kultury", od kilku lat poszukuje dla siebie nowej, większej siedziby.
  • Jak ustaliło tvn24.pl, jesienią 2024 roku NCK zamierzało kupić nieruchomość w ścisłym centrum Warszawy.
  • W ostatnim momencie transakcja nie doszła do skutku, gdy wykryto "wady prawne" budynku.
  • Niewykorzystaną, wielomilionową dotację na ten zakup Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało TVP i Polskiemu Radiu.
  • W 2025 roku NCK ponownie poprosiło resort o środki na nową siedzibę. Tym razem jednak zabrakło na to pieniędzy.

Narodowe Centrum Kultury to państwowa instytucja zajmująca się edukacją kulturalną, promocją polskiej kultury i wspieraniem rozwoju tego sektora. NCK działa pod obecną nazwą od 2002 roku, z krótką przerwą w latach 2005-2006, kiedy na chwilę połączyło się z Instytutem Adama Mickiewicza.

Maria Pankowska
Maria Pankowska
Dziennikarka tvn24.pl
