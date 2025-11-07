Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Narodowe Centrum Kultury, państwowa instytucja działająca niczym "małe ministerstwo kultury", od kilku lat poszukuje dla siebie nowej, większej siedziby.

Jak ustaliło tvn24.pl, jesienią 2024 roku NCK zamierzało kupić nieruchomość w ścisłym centrum Warszawy.

W ostatnim momencie transakcja nie doszła do skutku, gdy wykryto "wady prawne" budynku.

Niewykorzystaną, wielomilionową dotację na ten zakup Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało TVP i Polskiemu Radiu.

W 2025 roku NCK ponownie poprosiło resort o środki na nową siedzibę. Tym razem jednak zabrakło na to pieniędzy.

Narodowe Centrum Kultury to państwowa instytucja zajmująca się edukacją kulturalną, promocją polskiej kultury i wspieraniem rozwoju tego sektora. NCK działa pod obecną nazwą od 2002 roku, z krótką przerwą w latach 2005-2006, kiedy na chwilę połączyło się z Instytutem Adama Mickiewicza.