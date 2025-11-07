Kluczowe fakty:
- Narodowe Centrum Kultury, państwowa instytucja działająca niczym "małe ministerstwo kultury", od kilku lat poszukuje dla siebie nowej, większej siedziby.
- Jak ustaliło tvn24.pl, jesienią 2024 roku NCK zamierzało kupić nieruchomość w ścisłym centrum Warszawy.
- W ostatnim momencie transakcja nie doszła do skutku, gdy wykryto "wady prawne" budynku.
- Niewykorzystaną, wielomilionową dotację na ten zakup Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało TVP i Polskiemu Radiu.
- W 2025 roku NCK ponownie poprosiło resort o środki na nową siedzibę. Tym razem jednak zabrakło na to pieniędzy.
Narodowe Centrum Kultury to państwowa instytucja zajmująca się edukacją kulturalną, promocją polskiej kultury i wspieraniem rozwoju tego sektora. NCK działa pod obecną nazwą od 2002 roku, z krótką przerwą w latach 2005-2006, kiedy na chwilę połączyło się z Instytutem Adama Mickiewicza.