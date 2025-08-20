Wielki sukces 17-latki z Polski. Trafiła na prestiżową listę magazynu "Time"

Kornelia Wieczorek Źródło: PAP/Tomasz Gzell

W szacownym gronie 10 młodych liderek, które "inspirują społeczności z całego świata", znalazła się polska licealistka Kornelia Wieczorek. Magazyn "Time" po raz pierwszy w historii opublikował listę "Girls of the Year 2025", by wyróżnić utalentowane młode kobiety odnoszące sukcesy w różnych dziedzinach. Uzdolniona nastolatka z Gdyni obecnie pracuje nad potencjalnie rewolucyjnymi projektami - aplikacją do wykrywania i diagnozowania zmian skórnych oraz badaniami nad wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu choroby Parkinsona.

"Te dziewczyny przełamują stereotypy, stawiają czoła wyzwaniom i budują rozwiązania od podstaw. Należą do pokolenia, które nadaje współczesnemu przywództwu nowy kształt. One doskonale wiedzą, że zmiana nie wymaga czekania na dorosłość. Zaczyna się od dostrzeżenia problemu i odmowy zaakceptowania go jako czegoś trwałego", czytamy w zamieszczonym na łamach pisma komentarzu.

Kim jest Kornelia Wieczorek

17-letnia naukowczyni pochodzi z Łodzi, a obecnie mieszka w Gdyni. Jak sama przyznaje, nie od razu zainteresowała się naukami ścisłymi. - Początkowo bałam się biologii. Nawet nie wiem, dlaczego - zdradziła w rozmowie z magazynem "Time". Dzięki jednemu z nauczycieli, który zademonstrował jej praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu biologii, miłość Kornelii do tego przedmiotu zaczęła rozkwitać.

Już jako 10-latka uczęszczała na zajęcia szkoły medycznej, a cztery lata później wraz z koleżanką, Dianą Serjant, stworzyła biodegradowalny nawóz. Innowacyjny produkt oparty na szczepach bakterii Rhizobium wspomaga wzrost nasion, nie powodując przy tym degradacji gleby. W zeszłym roku dziewczęta zostały wyróżnione w prestiżowym rankingu 100 najbardziej wpływowych kobiet magazynu "Forbes".

Kornelia Wieczorek rozważa podjęcie studiów jednocześnie na dwóch kierunkach: neurobiologii i medycynie. Choć nie wie, co przyniesie przyszłość, planuje nadal rozwijać swoje pasje. - Nie jestem pewna, co wydarzy się za pół roku, ale mam nadzieję, że będę ekspertką w mojej dziedzinie, bo naprawdę to lubię - mówi.

Dla innych młodych naukowców Kornelia ma jedną radę. - Zdobywajcie jak najwięcej wiedzy i już teraz pracujcie nad tym, kim chcielibyście być w przyszłości - podkreśla.

