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To ona stoi za odsunięciem Święczkowskiego. Kim jest sędzia Anna Korwin-Piotrowska?

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Anna Korwin-Piotrowska
Sędzia Korwin-Piotrowska: nikt nie stoi ponad prawem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła, że jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego z najdłuższym stażem przejęła obowiązki prezesa TK i zarządziła przerwę w czynnościach Bogdana Święczkowskiego. W swojej prawniczej karierze już wcześniej znalazła się na torze kolizyjnym z przedstawicielami PiS.

W piątek po południu na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że to ona wydała zarządzenie. Dodała, że wcześniej przejęła kierowanie Trybunałem i odsunęła od czynności jego prezesa.

Zmiana w Trybunale Konstytucyjnym

Sędzia Korwin-Piotrowska zapowiedziała na 3 listopada zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, które ma uchwalić budżet Trybunału na 2027 roku i rozpatrzyć wnioski o uchylenie immunitetów prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Sochańskiego. Skierował je w piątek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Zastępując Święczkowskiego, jako sędzia TK z najdłuższym stażem Korwin-Piotrowska powołała się na art. 12 ust. 4 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Kim jest sędzia Anna Korwin-Piotrowska?

Anna Korwin-Piotrowska została wybrana przez Sejm sędzią Trybunału Konstytucyjnego w marcu wraz z Magdaleną Bentkowską, Dariuszem Szostkiem, Krystianem Markiewiczem, Marcinem Dziurdą i Maciejem Taborowskim. W związku z brakiem zaproszenia na ślubowanie ze strony Karola Nawrockiego, Korwin-Piotrowska w kwietniu wraz z resztą sędziów złożyła przysięgę w Sejmie z formułą "wobec prezydenta". Wcześniej głowa państwa na uroczystość ślubowania w Pałacu Prezydenckim zaprosiła tylko dwójkę sędziów: Bentkowską i Szostka.

Po ceremonii w Sejmie sędziowie złożyli w Kancelarii Prezydenta pisemne akty ślubowania. Korwin-Piotrowska była w grupie sędziów nie dopuszczanych do obowiązków przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

W połowie października także w Sejmie i także "wobec prezydenta", lecz bez jego fizycznej obecności, ślubował Maciej Berek, który został wybrany sędzią TK miesiąc wcześniej. To z nim, a także sędziami Markiewiczem, Dziurdą i Taborowskim sędzia Korwin-Piotrowska tworzy pięcioosobową grupę nieuznawanych przez prezydenta i prawicową opozycję członków TK.

Anna Korwin-Piotrowska wśród innych sędziów TK
Anna Korwin-Piotrowska wśród innych sędziów TK
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Korwin-Piotrowska od 2024 roku do wyboru na sędziego TK roku była prezesem Sądu Okręgowego w Opolu. Wcześniej pełniła funkcję wiceprezesa opolskiego SO, pracowała też w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu.

Za rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku została odwołana ze stanowiska wiceprezesa sądu w Opolu. Sposób jej odwołania kwestionowało m.in. Stowarzyszenie Sędziów "Themis", którego obecnie jest prezeską. Korwin-Piotrowska skierowała wtedy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę. Postępowanie przed ETPCz zakończyło się w 2022 roku zawarciem ugody z Polską.

Anna Korwin-Piotrowska urodziła się w 1969 roku. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej z prawa europejskiego oraz zarządzania w wymiarze sprawiedliwości. Rozpoczęła aplikację sędziowską w 1995 roku, a cztery lata później została powołana na stanowisko sędziego w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalizuje się w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
sędziowieTrybunał KonstytucyjnyBogdan ŚwięczkowskiSądEuropejski Trybunał Praw Człowieka
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