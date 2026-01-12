Kibice powitani jak żołnierze. "Słowa zarezerwowane dla szczególnej sytuacji"

Kibice powitani jak żołnierze Źródło: TVN24

W sobotę prezydent wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze w Częstochowie. Po pierwszej, dostępnej dla wszystkich części spotkał się z mniejszą grupą. Jak pisał w Wirtualnej Polsce Szymon Jadczak, w tym gronie znalazł się między innymi z Tomasz P. ps. "Dragon". To właśnie z nim prezydent RP - jak wskazał Jadczak - serdecznie przywitał się jako pierwszym.

"Dragon" był wiele razy skazywany za przestępstwa, a dziś czeka na wyrok sądu drugiej instancji w procesie, w którym nieprawomocnie został skazany na sześć lat więzienia przez Sąd Okręgowy w Białymstoku za propagowanie nazizmu, kierowanie gangiem i pobicia.

"Przywitanie zarezerwowane dla szczególnej grupy ludzi"

W programie TVN24 "W kuluarach" dziennikarze TVN24 Agata Adamek, Radosław Wit i Michał Tracz zwrócili uwagę na to, co działo się na samym początku spotkania. Zgromadzeni kibice krzyknęli "czołem panie prezydencie", na co wyraźnie rozbawiony prezydent odpowiedział okrzykiem "czołem kibice".

- Takie przywitanie zarezerwowane jest dla bardzo szczególnej grupy ludzi, którzy służą ojczyźnie w armii, którzy poświęcają swoje życie, poświęcają swoje zdrowie, żeby służyć Polsce - zwracał uwagę Radomir Wit.

- To jest parodia? Żart? Trzeba postawić pytanie, czy ktoś nie został znieważony w ten sposób, czy znieważony nie został polski mundur - zwróciła uwagę Agata Adamek, która zaznaczyła, że chwilę po okrzyku prezydent uściskał "Dragona".

Pielgrzymka kibiców na Jasną Górę

Podczas sobotniego spotkania z Nawrockim na Jasnej Górze kibice skandowali m.in. hasła: "Bóg, Honor, Ojczyzna" oraz "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę". Po przemowie prezydenta odpalili race i fajerwerki, odśpiewując hymn Polski.

Przed spotkaniem z Nawrockim, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyła się msza. Homilię wygłosił ksiądz Jarosław Wąsowicz - duszpasterz środowisk kibicowskich oraz kapelan prezydenta RP.

Prezydent RP @NawrockiKn: Nikt nie powstrzyma polskich serc, które u stóp Jasnej Góry pokazują siłę swoich wartości. Jesteśmy tu, bo kochamy Polskę - to już XVIII patriotyczna pielgrzymka kibiców. Pod biało-czerwoną jest miejsce dla każdego.



Kapłan mówił o chrześcijańskiej odpowiedzialności za codzienne wybory i wierności wartościom, podkreślając, że to nie daty, lecz decyzje podejmowane z Bożą łaską kształtują człowieka. Mówił o wieloletniej pielgrzymce kibiców jako przestrzeni jednoczenia ponad podziałami oraz nawiązał do znaczenia pamięci o Polakach na Kresach, którzy trwają przy narodowej i religijnej tożsamości.

W homilii pojawiła się także krytyka laicyzacji młodego pokolenia i marginalizowania historii oraz przypomnienie tragedii smoleńskiej jako ważnego punktu odniesienia dla troski o ojczyznę.

