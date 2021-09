19-latek wjechał w rowerzystkę. Kobieta zmarła

We wtorek w okolicy Kępna (województwo wielkopolskie) doszło do śmiertelnego wypadku. 19-latek wjechał bmw w rowerzystkę, która poruszała się zgodnie z przepisami po ścieżce rowerowej. 72-latka zmarła - przekazała policja. Jak wynika ze wstępnych ustaleń kierowca "nie dostosował prędkości do warunków drogowych".