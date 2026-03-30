Nie żyje Kazimierz Nowaczyk. Był przewodniczącym podkomisji smoleńskiej

Kazimierz Nowaczyk Źródło: Paweł Supernak/PAP

O śmierci fizyka poinformowała w poście na platformie X jego żona, Lidia Nowaczyk.

Opatrzony Sakramentami, mój mąż, Kazimierz Nowaczyk, zmarł wczoraj 28.III.2026 r. na raka trzustki.

Dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam współczucie a Zmarłemu prawdziwie przyjacielską pomoc, co uczyniło łatwiejszymi ostatnie dni Jego życia, oraz modlili się w Jego intencji. pic.twitter.com/CYS5DfkKJT — KaNo (@KaNowaczyk) March 29, 2026 Rozwiń

Kazimierz Nowaczyk kierował pracami podkomisji smoleńskiej

W 2016 roku został pierwszym zastępcą przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem, działającej pod Komisją Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powołanej przez ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza.

W 2017 został wyznaczony na pełniącego obowiązki przewodniczącego, sprawując tę funkcję do 2018, kiedy szefem podkomisji został Macierewicz.

Podkomisja do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej

Podkomisja smoleńska została powołana na mocy rozporządzenia z 4 lutego 2016 roku, które podpisał Antoni Macierewicz - później jej przewodniczący. Rozwiązano ją 15 grudnia 2023 roku.

W kwietniu 2022 roku Macierewicz przedstawił raport z prac podkomisji, który kwestionował ustalenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera.

W październiku 2024 roku, resort obrony przedstawił raport zespołu, który negatywnie ocenił funkcjonowanie podkomisji smoleńskiej we wszystkich badanych aspektach, czyli gospodarności, legalności, celowości oraz rzetelności.

