Nie żyje Kazimierz Nowaczyk. Był przewodniczącym podkomisji smoleńskiej

O śmierci fizyka poinformowała w poście na platformie X jego żona, Lidia Nowaczyk.
"Opatrzony Sakramentami, mój mąż, Kazimierz Nowaczyk, zmarł wczoraj 28 marca 2026 roku na raka trzustki" - przekazała.
Kazimierz Nowaczyk kierował pracami podkomisji smoleńskiej
W 2016 roku został pierwszym zastępcą przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem, działającej pod Komisją Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, powołanej przez ówczesnego szefa MON Antoniego Macierewicza.
W 2017 został wyznaczony na pełniącego obowiązki przewodniczącego, sprawując tę funkcję do 2018, kiedy szefem podkomisji został Macierewicz.
Podkomisja do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej
Podkomisja smoleńska została powołana na mocy rozporządzenia z 4 lutego 2016 roku, które podpisał Antoni Macierewicz - później jej przewodniczący. Rozwiązano ją 15 grudnia 2023 roku.
W kwietniu 2022 roku Macierewicz przedstawił raport z prac podkomisji, który kwestionował ustalenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera.
W październiku 2024 roku, resort obrony przedstawił raport zespołu, który negatywnie ocenił funkcjonowanie podkomisji smoleńskiej we wszystkich badanych aspektach, czyli gospodarności, legalności, celowości oraz rzetelności.
