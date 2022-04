Premier po raporcie Macierewicza: liczę na to, że prokuratura postawi akty oskarżenia

Mateusz Morawiecki ocenił, że przedstawiony przez Antoniego Macierewicza raport dotyczący katastrofy smoleńskiej "doprowadził nas do możliwości i zdolności do wyciągnięcia wniosków, jakie były jej przyczyny". - Liczę na to, że prokuratura doprowadzi wreszcie do odpowiednich aktów oskarżenia - dodał.

W poniedziałek odbyła się konferencja podkomisji smoleńskiej, na której Antoni Macierewicz przedstawił kolejny raport dotyczący katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Członkowie podkomisji podtrzymali tezę o wybuchu w samolocie i eksplozji przed rozbiciem się maszyny o ziemię.

Czytaj więcej na Konkret24: Kolejny raport podkomisji Macierewicza o katastrofie w Smoleńsku. Weryfikujemy tezy

Morawiecki: liczę na to, że prokuratura postawi akty oskarżenia

We wtorek o raport podkomisji dziennikarze zapytali premiera Mateusza Morawieckiego. - Raport, który był długo przygotowywany, w sposób bardzo pieczołowity, pokazał bardzo konstruktywnie, szeroko, w jaki sposób przebiegała katastrofa nad Smoleńskiem - powiedział.

- Zaangażowanie do tego zespołu międzynarodowych ekspertów o światowej sławie, przeprowadzenie żmudnych badań doprowadziło nas do możliwości i zdolności do wyciągnięcia wniosków, jakie były przyczyny tego, że tak niewysoko nad ziemią, samolot, który uderzył w ziemię, rozpadł się na bardzo wiele drobnych kawałków, a ciała były rozrzucone na ogromnej odległości - dodał premier.

Premier o raporcie podkomisji smoleńskiej TVN24

Morawiecki powiedział, że "liczy na to, że prokuratura nie tylko weźmie te wnioski i je skonsoliduje i przedstawi w całościowej wersji ze swojej strony, ale także doprowadzi wreszcie do odpowiednich aktów oskarżenia". - To jest to, co możemy zrobić na polu krajowym. Będziemy się również domagali sprawiedliwości i odpowiedniego potraktowania tej strasznej katastrofy na forum międzynarodowym, przed odpowiednimi trybunałami - przekazał.

Premier: Rosjanie są zdolni do wszystkiego, zdolni do takiej zbrodni

Morawiecki powiedział też, że "historia i teraźniejszość, brutalne mordy na Ukrainie, pokazują, do czego Rosjanie są zdolni". - Są zdolni do wszystkiego, zdolni także do takiej zbrodni, o której ciężko było wcześniej pomysleć. Dzisiaj podkomisja zebrała na to wystarczająco dużo dowodów, żeby okazało się to niestety prawdą - przekonywał.

Autor:ads/kg

Źródło: TVN24