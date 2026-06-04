Katastrofa śmigłowca Robinson w Małopolsce. Odnaleziono wrak

Śmigłowiec rozbił się w Małopolsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

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Informacja o utracie kontaktu z pilotem wpłynęła do służb z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej około godziny 2 tej nocy. O godzinie 7.42 odnaleziono wrak śmigłowca na zboczach góry Lubogoszcz. - Powiadamiamy Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuraturę i zabezpieczamy teren - powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji insp. Katarzyna Cisło.

Pilot nie przeżył katastrofy.

Katastrofa śmigłowca w Małopolsce Do katastrofy doszło na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w Małopolsce Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Miejsce zdarzenia Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Pilot maszyny zginął na miejscu Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie W działania na miejscu zaangażowanych było ponad 100 osób Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie O zdarzeniu powiadomiona została Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Miejsce zdarzenia Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Katastrofa śmigłowca Robinson w Małopolsce

Początkowo poszukiwania prowadzono głównie w rejonie Kasiny Wielkiej i Kasiny Małej w powiecie limanowskim, gdzie po raz ostatni zarejestrowano sygnał maszyny. W działania zaangażowano ponad 100 osób, w tym policjantów, strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, ratowników GOPR oraz specjalistyczne grupy poszukiwawcze.

Kpt. Hubert Ciepły, oficer prasowy małopolskiej straży pożarnej przekazał na antenie TVN24, że akcja poszukiwawcza była wyjątkowo trudna. Działania prowadzone były w wymagającym, górzystym i zalesionym terenie, do którego w większości trzeba było docierać pieszo. W kilkugodzinnych działaniach wspierały strażaków grupy wyposażone w drony oraz quady.

W gotowości był policyjny śmigłowiec. Jego użycie utrudniały jednak warunki atmosferyczne, w tym gęsta mgła ograniczająca widzialność. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez Polską Agencję Prasową, śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą na Węgry i wracał do Polski.

Z danych radarowych monitorujących ruch lotniczy wynika, że maszyna była obserwowana przez system ADS-B na wysokości około 850-1000 metrów nad poziomem terenu. Następnie sygnał został nagle utracony.

Na obecnym etapie służby nie informują o możliwych przyczynach katastrofy.

Kasiny Wielkie, powiat limanowski (województwo małopolskie) Źródło: Google Earth