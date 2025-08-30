Logo strona główna
Polska

"Z tych nagrań wynika ogromny chaos"

Studio
Artur Molęda nagraniach z wieży w Radomiu
Źródło: TVN24
Reporter TVN24 Artur Molęda na antenie TVN24 mówił o zapisie rozmowy pilota z kontrolerem, która odbyła się w dniu katastrofy F-16 w Radomiu. Zaznaczył, że z nagrań wynika "ogromny chaos" i "błędy w komunikacji".

Samolot F-16 rozbił się podczas próby do Air Show w Radomiu. Do tragicznego wypadku, w którym zginął major Maciej "Slab" Krakowian, doszło w czwartek wieczorem.

Reporter TVN24 Artur Molęda, zajmujący się tematyką lotnictwa wojskowego, dotarł do nagrań z wieży kontroli lotów. Jak wspomniał na antenie TVN24, podczas ostatnich treningów do Air Show w Radomiu "tłok w powietrzu był niesamowity, mnóstwo statków powietrznych, mnóstwo śmigłowców". Przekazał też, że w pokazach nastąpiło kilkunastominutowe opóźnienie.

- Dotarłem do nagrań między kontrolerem ruchu lotniczego a pilotami. Z tych nagrań wynika ogromny chaos, który panował. Błędy w komunikacji radiowej - wymienił Molęda. Dodał, że z nagrań "wynika to, że kontroler podawał błędne informacje".

Kontroler nie wiedział, z kim rozmawia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kontroler nie wiedział, z kim rozmawia

Artur Molęda

- Doszło do bardzo niebezpiecznego momentu. Chwilę przed tym, jak F-16 miał rozpocząć trening, był w tym czasie w holdingu, w punkcie oczekiwania i tam, w bliskiej odległości, około 1000 stóp czyli 300 metrów, doszło do bliskiej mijanki między samolotem F-16 a FA-50 - opisał.

Molęda zauważył, że kontroler w trakcie komunikacji zwracał się nie do tego pilota, do którego powinien. - Pilot F-16 trzykrotnie komunikował, że FA-50 przeleciał bezpośrednio obok niego, natomiast kontroler przez błędy w komunikacji radiowej był przekonany, że właśnie mówi pilot FA-50, bo on potwierdził: "tak, F-16 jest nad tobą i teraz właśnie jest twój czas na pokaz" - tłumaczył.

- W pewnym momencie major Krakowian się zorientował, że coś jest nie tak w tej komunikacji, że informacje, które otrzymuje bezpośrednio od kontrolera ruchu lotniczego, nie są skierowane do niego. I bardzo wyraźnie to słychać w jego głosie, nerwowo zakomunikował, że "halo, ale to ja jestem pilotem F-16 i to ja ciebie pytam, gdzie jesteśmy, na którym etapie i czy tak naprawdę przestrzeń powietrzna jest dla mnie wolna" - relacjonował.

Molęda powiedział, że "później rzeczywiście kontroler zgłosił: tak, F-16 możesz wykonywać swój trening".

OGLĄDAJ: Artur Molęda, gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, Aldona Hartwińska, Mirosław Czech
pc

Artur Molęda, gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak, Aldona Hartwińska, Mirosław Czech

pc
Autorka/Autor: kkop//akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
RadomsamolotyLotnictwo
