Air Show w Radomiu odwołany po katastrofie F-16

Samolot F-16 rozbił się podczas próby do Air Show w Radomiu. Do tragicznego wypadku, w którym zginął major Maciej "Slab" Krakowian, doszło w czwartek wieczorem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że "podjęła już wstępne czynności procesowe".

Air Show 2025 w Radomiu odwołany. Co z biletami?

Późnym wieczorem w Radomiu odbyła się konferencja prasowa wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i przedstawicieli Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Wszystkie procedury zostały uruchomione, (...). Na bieżąco jest informowany premier, prezydent Rzeczypospolitej. W wyniku tego wypadku nikt postronny nie został poszkodowany. Na miejsce przybyły służby lotniskowe, w tym lotniskowa straż pożarna, zarówno wojskowa, jak i cywilna - powiedział.

Kosiniak-Kamysz złożył kondolencje najbliższym majora, który zginął w katastrofie F-16

Zapewnił, że "wyjaśnione zostaną wszystkie przyczyny tej katastrofy". - Trwają prace zabezpieczające. Działa Żandarmeria Wojskowa, działa prokuratura, działa w tym zakresie Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Wszystkie procedury zostały uruchomione. Wszystkie służby zostały użyte według określonych procedur i zadań, do których są powołane - dodał.

Zaznaczył, że "działania są koordynowane tutaj, w Radomiu, wraz z odpowiednimi służbami na poziomie regionu, jak i władzy lotniczej na poziomie centralnym".

Wicepremier przekazał, że Air Show w tym roku zostaje odwołany. - O wszystkich innych sprawach związanych z organizacją będą informacje. Organizator będzie też o tym informował na swoich stronach - powiedział. Dodał, że pieniądze za bilety zostaną zwrócone.

