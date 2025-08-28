Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Air Show w Radomiu odwołany po katastrofie F-16

Kosiniak Kamysz
Kosiniak-Kamysz: Air Show w Radomiu zostaje odwołany
Źródło: TVN24
Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, zapewnił, że po katastrofie F-16 w Radomiu, w której zginął pilot, zostały uruchomione "wszystkie procedury". Dodał, że Air Show w tym roku zostaje odwołany.

Samolot F-16 rozbił się podczas próby do Air Show w Radomiu. Do tragicznego wypadku, w którym zginął major Maciej "Slab" Krakowian, doszło w czwartek wieczorem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że "podjęła już wstępne czynności procesowe".

Katastrofa F-16 w Radomiu. W TVN24 i na TVN24+ trwa wydanie specjalne >>>

Air Show 2025 w Radomiu odwołany. Co z biletami?

Późnym wieczorem w Radomiu odbyła się konferencja prasowa wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza i przedstawicieli Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

- Wszystkie procedury zostały uruchomione, (...). Na bieżąco jest informowany premier, prezydent Rzeczypospolitej. W wyniku tego wypadku nikt postronny nie został poszkodowany. Na miejsce przybyły służby lotniskowe, w tym lotniskowa straż pożarna, zarówno wojskowa, jak i cywilna - powiedział.

KOSINIAK KONDOLENCJE
Kosiniak-Kamysz złożył kondolencje najbliższym majora, który zginął w katastrofie F-16
Źródło: TVN24

Zapewnił, że "wyjaśnione zostaną wszystkie przyczyny tej katastrofy". - Trwają prace zabezpieczające. Działa Żandarmeria Wojskowa, działa prokuratura, działa w tym zakresie Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Wszystkie procedury zostały uruchomione. Wszystkie służby zostały użyte według określonych procedur i zadań, do których są powołane - dodał.

Zaznaczył, że "działania są koordynowane tutaj, w Radomiu, wraz z odpowiednimi służbami na poziomie regionu, jak i władzy lotniczej na poziomie centralnym".

Wicepremier przekazał, że Air Show w tym roku zostaje odwołany. - O wszystkich innych sprawach związanych z organizacją będą informacje. Organizator będzie też o tym informował na swoich stronach - powiedział. Dodał, że pieniądze za bilety zostaną zwrócone.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Katastrofa na lotnisku w Radomiu

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

Katastrofa na lotnisku w Radomiu
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
samolotyRadomWładysław Kosiniak-Kamysz
Czytaj także:
imageTitle
Szalone spotkanie Legii. Puchary wyszarpała po dogrywce
EUROSPORT
imageTitle
Jagiellonia przypieczętowała awans
EUROSPORT
Kamil Majchrzak
Niebywały mecz Majchrzaka. Dokonał czegoś wielkiego
EUROSPORT
imageTitle
Niesamowici Polacy rozbili Słowenię. Wymarzony początek mistrzostw Europy
EUROSPORT
imageTitle
Lech wygrał rewanż, ale w Lidze Europy go nie będzie
EUROSPORT
imageTitle
Ostra gra w Bułgarii. Raków z awansem do Ligi Konferencji
EUROSPORT
Major Maciej "Slab" Krakowian
"Żegnaj, Mistrzu". Kim był pilot, który zginął w katastrofie
Polska
Radom katastrofa samolotu F-16
Katastrofa F-16 w Radomiu. Eksperci wskazują na jeden czynnik
Polska
US Open 2025. Magdalena Fręch walczyła o awans w 2. rundzie
Efektowny powrót Fręch i awans do kolejnej rundy
EUROSPORT
Powodzie w Pakistanie
Najgorsza powódź od czterech dekad. Ponad milion ewakuowanych
METEO
Tragedia na radomskim Air Show
To nie była pierwsza katastrofa samolotu podczas Air Show w Radomiu
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło na lotnisku Warszawa-Radom (zdj. ilustracyjne)
Loty z Radomia zostaną przekierowane do Warszawy
WARSZAWA
Radny Jerzy Lazar
Radny PiS zaparkował na "kopercie". Wybuchła awantura
Renata Kijowska
Tusk Nawrocki
Prezydent i premier reagują
Polska
Emmanuel Macron
Macron: Europa nie powinna wykluczać tego
BIZNES
Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show
Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu
Polska
Noc, burza
Noc z burzami, dzień z upałem. Alerty IMGW
METEO
F-16
Pierwsza taka katastrofa w Polsce
Polska
Niski poziom Sanu w Przemyślu
Czy w Polsce może zabraknąć wody pitnej? Ekspertka odpowiada
METEO
Tomasz Siemoniak
Siemoniak: tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych
Polska
Burza, deszcz
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
f16 sklejka2
Moment katastrofy na nagraniu
Polska
imageTitle
Pierwsze słowa Świątek po awansie
EUROSPORT
forum-0442952544
Jedno z największych złóż uranu na świecie. Chce je przejąć Rosja
BIZNES
imageTitle
Świątek poważnie sprawdzona. Szalenie trudny mecz
EUROSPORT
Debata Mateusza Morawieckiego ze Sławomirem Mentzenem w ramach akcji "Piwo z Mentzenem"
Piwo, Mentzen, Morawiecki i "sigma" Kaczyński. "Nie powinienem tutaj przychodzić"
Polska
Małgorzata Chmielewska
Wiceminister odpowiada siostrze Chmielewskiej. "Niech kupuje"
Polska
Zatrzymany 30-latek
Radiowóz dachował, kierowca uciekł. Został zatrzymany po dwóch dniach
Trójmiasto
36-latek usłyszał 24 zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Napadł, pobił i okradł. 24 zarzuty
WARSZAWA
Pogodna noc, pogoda, lato
Miejscami noc może być tropikalna
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica