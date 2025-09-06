Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki zaprosił Sikorskiego. Jest odpowiedź

Konkret24: "Notatka" czy "instrukcja" MSZ dla prezydenta?
Radosław Sikorski: zabiegałem, by USA zaprosiły nas do G20
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do szefa MSZ Radosława Sikorskiego o "powagę" i zaprosił go na "poważną rozmowę". "Jestem do pańskiej dyspozycji" - odpisał Nawrockiemu Sikorski. Uprzedził jednak, o co go zapyta.

"Szanowny Panie Ministrze, ja już w Polsce - dziś Narodowe Czytanie. Nie mam możliwości zająć się Pana albumem z Waszyngtonu w innej formie, ale apeluję o powagę" - napisał prezydent Karol Nawrocki.

Odpowiedział w ten sposób na piątkowe nagranie szefa MSZ. Widać na nim, jak stoi na trawniku na terenie Białego Domu, tuż przy wejściu. - Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam - powiedział.

Sikorski opublikował nagranie. Pozdrawia "kolegów z PiS-u"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sikorski opublikował nagranie. Pozdrawia "kolegów z PiS-u"

Niedługo później przekazał, że spotkał się z Kevinem Hassettem, szefem rady doradców ekonomicznych prezydenta Trumpa. "Rozmawialiśmy w Białym Domu głównie o perspektywach uczestnictwa Polski w pracach grupy G20. Polacy wypracowali miejsce wśród 10% największych gospodarek świata" - napisał w kolejnym wpisie.

W podsumowaniu minister Sikorski poinformował, że oprócz spotkania w Białym Domu z Kevinem Hassettem, spotkał się w Pentagonie z Elbridgem Colbym, podsekretarzem obrony ds. polityki, przedstawicielami America First Policy Institute i polskimi stypendystami Transatlantic Future Leaders Forum.

Nawrocki odpowiada Sikorskiemu

Nawrocki ocenił, że "nasze relacje z USA to naprawdę kwestia zasadnicza dla Polski. Minister SZ, cykający selfie pod budynkami administracji naszego partnera, to nie jest dobra droga".

"Proszę na chwilę zapomnieć o emocjach, o naszej wewnętrznej polityce, o swoim albumie z wyjazdu. Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA - Polskę" - napisał prezydent.

Napisał też, że "to nie jest kwestia Pana dobrego - acz niepokojącego - samopoczucia. To są sprawy państwowe".

"Wierzę, że jak tylko znajdę czas, a Pan trochę ochłonie, to spotkamy się na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji - także w USA, gdzie nie mamy od dłuższego czasu Ambasadora" - dodał prezydent.

Sikorski odpowiada Nawrockiemu

Szef MSZ nie pozostał dłużny prezydentowi. "Dziękuję za zaproszenie, niezmiennie jestem do Pańskiej dyspozycji" - napisał.

"Uprzedzam, że zapytam dlaczego Pańscy ludzie donosili w Waszyngtonie na Premiera i demokratyczny rząd wolnej Polski próbując blokować mu dostęp do Białego Domu" - przekazał szef dyplomacji.

Sikorski wyraził też nadzieję, że "uzgodnimy podpisanie przez Pana nominacji zgodnie z ustawą wyłonionych kandydatów na ambasadorów mających rekomendację Sejmu i zgody państw przyjmujących".

Wicepremier dodał także, że "w podróżach służbowych zdarzają się też luźniejsze momenty". Załączył przy tym zdjęcie Nawrockiego, czym odpowiedział na słowa prezydenta o "albumie z wyjazdu".

OGLĄDAJ: Co przyniosło spotkanie Nawrocki-Trump? "Czegoś takiego jeszcze nie przerabialiśmy"
Nawrocki u Trumpa

Co przyniosło spotkanie Nawrocki-Trump? "Czegoś takiego jeszcze nie przerabialiśmy"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab,ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marian Zubrzycki, Kinga Majewska/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiRadosław SikorskiUSA
Czytaj także:
Burza
Gdzie jest burza? Grzmi w kolejnych województwach
METEO
imageTitle
"Brakuje mu paliwa". Z Wielkich Szlemów Djoković jednak nie rezygnuje
EUROSPORT
Donald Trump
"Amerykański podatnik tego nie toleruje". Trump zapowiada odwet
BIZNES
Iryna Dymidowa z niepełnosprawną córką
Ministerstwo likwiduje ośrodek. 60 osób straci pracę, ponad 120 uchodźców dach nad głową
Svitlana Kucherenko
Północne Indie po powodzi
Najgorsze powodzie od trzech dekad. "Wszystko przepadło"
METEO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski o Putinie: może przyjechać do Kijowa
Świat
imageTitle
Surowa kara dla Suareza za skandaliczne zachowanie
EUROSPORT
Fundamenty bramy-dzwonnicy w Siedlcach
"Była jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w mieście"
WARSZAWA
Warren Buffett
Miły starszy pan w okularach. Gdzie jest pułapka?
Joanna Rubin-Sobolewska
imageTitle
Tie-break już wisiał w powietrzu. Turczynki mają historyczny finał
EUROSPORT
pap_20250902_016
Setki zatrzymanych w fabryce Hyundaia. Zareagował prezydent
BIZNES
Mężczyźni zostali przetransportowani przez WOPR na brzeg
Wypłynęli na jezioro, z materaca zeszło powietrze
Rzeszów
Mężczyzna wjechał w grupę pieszych, staranował samochody i dachował
Potrącił autem pięć osób, śledczy o próbie zabójstwa. Szukają świadków
Kujawsko-Pomorskie
Strażacki pościg za radziecką terenówką
Strażacki pościg za "płonącą" radziecką terenówką
Wrocław
Prace archeologiczne w zamku Kmitów na górze Sobień
Znaleźli kulę armatnią, groty strzał i monety. Pierwsze takie badania od pół wieku
Najnowsze
imageTitle
Słynny reprezentant Polski ogłosił zakończenie kariery
EUROSPORT
Tajfun zniszczył wiele budynków w prefekturze Shizuoka w Japonii
Tajfun blisko stolicy. Ranni, zdmuchnięte budynki
METEO
Lotnisko w Nowym Jorku
Podnoszą opłatę za wjazd do kraju. Również dla Polaków
BIZNES
Kradzież AED
Ukradł defibrylator, bo "chciał zobaczyć, co jest w środku"
Poznań
Torri del Benaco, Włochy
Polka zginęła nad Gardą we Włoszech
Świat
deszcz pogoda ulewa shutterstock_452496760
Deszczowy front wędruje nad Polską. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Wągrowiec. Zaparkowała na miejscu dla niepełnosprawnych
Nie zapięła pasów, to był początek jej kłopotów
Poznań
shutterstock_2483737431
Trwa kampania, zmarło 16 kandydatów. Służby uspokajają
Świat
Trzy osoby jechały jedną hulajnogą
Trzy osoby na jednej hulajnodze
WARSZAWA
imageTitle
Apel Lewandowskiego przed kluczowym meczem w eliminacjach
EUROSPORT
Wizualizacja powstawania piorunów
W tym kraju pioruny biją na odwrót
METEO
Wyciek amoniaku na Tarchominie (zdjęcie ilustracyjne)
Auto w stawie, dwie osoby nie żyją
Łódź
Śmiertelny wypadek w Legnicy
Wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Nie żyje
Wrocław
shutterstock_1743176144
Tu mieszkanie może być trzykrotnie tańsze niż w stolicy. Ranking cen
BIZNES
Wypadek śmiertelny w udziałem wojskowej ciężarówki
Tragiczny wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki. Jest decyzja prokuratury
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica