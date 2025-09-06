Nawrocki zaprosił Sikorskiego. Jest odpowiedź

Radosław Sikorski: zabiegałem, by USA zaprosiły nas do G20 Źródło: TVN24

"Szanowny Panie Ministrze, ja już w Polsce - dziś Narodowe Czytanie. Nie mam możliwości zająć się Pana albumem z Waszyngtonu w innej formie, ale apeluję o powagę" - napisał prezydent Karol Nawrocki.

Odpowiedział w ten sposób na piątkowe nagranie szefa MSZ. Widać na nim, jak stoi na trawniku na terenie Białego Domu, tuż przy wejściu. - Koledzy patrioci z PiS-u chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam - powiedział.

Niedługo później przekazał, że spotkał się z Kevinem Hassettem, szefem rady doradców ekonomicznych prezydenta Trumpa. "Rozmawialiśmy w Białym Domu głównie o perspektywach uczestnictwa Polski w pracach grupy G20. Polacy wypracowali miejsce wśród 10% największych gospodarek świata" - napisał w kolejnym wpisie.

W podsumowaniu minister Sikorski poinformował, że oprócz spotkania w Białym Domu z Kevinem Hassettem, spotkał się w Pentagonie z Elbridgem Colbym, podsekretarzem obrony ds. polityki, przedstawicielami America First Policy Institute i polskimi stypendystami Transatlantic Future Leaders Forum.

Nawrocki odpowiada Sikorskiemu

Nawrocki ocenił, że "nasze relacje z USA to naprawdę kwestia zasadnicza dla Polski. Minister SZ, cykający selfie pod budynkami administracji naszego partnera, to nie jest dobra droga".

"Proszę na chwilę zapomnieć o emocjach, o naszej wewnętrznej polityce, o swoim albumie z wyjazdu. Proszę poprawić zbroję i z powagą reprezentować poważnego partnera USA - Polskę" - napisał prezydent.

Napisał też, że "to nie jest kwestia Pana dobrego - acz niepokojącego - samopoczucia. To są sprawy państwowe".

Szanowny Panie Ministrze @radeksikorski, ja już w Polsce - dziś Narodowe Czytanie. Nie mam możliwości zająć się Pana albumem z Waszyngtonu w innej formie, ale apeluję o powagę.



"Wierzę, że jak tylko znajdę czas, a Pan trochę ochłonie, to spotkamy się na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji - także w USA, gdzie nie mamy od dłuższego czasu Ambasadora" - dodał prezydent.

Sikorski odpowiada Nawrockiemu

Szef MSZ nie pozostał dłużny prezydentowi. "Dziękuję za zaproszenie, niezmiennie jestem do Pańskiej dyspozycji" - napisał.

"Uprzedzam, że zapytam dlaczego Pańscy ludzie donosili w Waszyngtonie na Premiera i demokratyczny rząd wolnej Polski próbując blokować mu dostęp do Białego Domu" - przekazał szef dyplomacji.

Sikorski wyraził też nadzieję, że "uzgodnimy podpisanie przez Pana nominacji zgodnie z ustawą wyłonionych kandydatów na ambasadorów mających rekomendację Sejmu i zgody państw przyjmujących".

Szanowny Panie Prezydencie @NawrockiKn,

Dziękuję za zaproszenie, niezmiennie jestem do Pańskiej dyspozycji. Uprzedzam, że zapytam dlaczego Pańscy ludzie donosili w Waszyngtonie na Premiera i demokratyczny rząd wolnej Polski próbując blokować mu dostęp do Białego Domu.

Wicepremier dodał także, że "w podróżach służbowych zdarzają się też luźniejsze momenty". Załączył przy tym zdjęcie Nawrockiego, czym odpowiedział na słowa prezydenta o "albumie z wyjazdu".

