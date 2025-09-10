Nawrocki: w ciągu 48 godzin zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent: Wojsko Polskie w ciągu 48 godzin będzie miało pełną analizę tego, co się wydarzyło Źródło: TVN24

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w nocy z wtorku na środę, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została "wielokrotnie naruszona" przez rosyjskie drony. Część z nich została zestrzelona, trwają poszukiwania szczątków. Premier Donald Tusk mówił, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej "przez dużą liczbę rosyjskich dronów".

Nawrocki: dyskusja o możliwości uruchomienia artykułu 4 NATO

Wczesnym rankiem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się specjalna narada, w której udział wziął między innymi prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, wiceszefowie MON i najważniejsi dowódcy. Jak przekazał po spotkaniu Nawrocki, dyskusja dotyczyła między innymi możliwości uruchomienia artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który przewiduje zorganizowanie pilnych konsultacji z sojusznikami.

Art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego mówi, że "strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron".

Narada w BBN poświęcona była również - jak mówił prezydent - konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej, w tym w kontekście współpracy z sojusznikami z NATO. Prezydent przekazał, że szef Sztabu Generalnego generał Kukuła zadeklarował, że wojsko przedstawi w ciągu 48 godzin pełny raport poświęcony temu, co wydarzyło się w nocy.

- Informacja, że w ciągu 48 godzin będziemy mieli pełną informację o tym, co się wydarzyło w Polsce, skłoniła mnie też do decyzji, aby w ciągu 48 godzin zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego - przekazał Nawrocki.

Dodał, że na Radzie "musimy już dysponować pełnymi informacjami, by móc w sposób odpowiedni reagować na zaistniałą sytuację".

Nawrocki powiedział, że to jest "bezprecedensowy moment" w historii NATO, ale też w historii, tej najnowszej, Polski.

Dodał, że musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało.

Prezydent zapewnił też, że pozostaje w stałym kontakcie szefami BBN, MON, Sztabu Generalnego oraz odpowiedzialnym za obronę powietrzną Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Maciejem Kliszem.

