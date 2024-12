Nawrocki pytany o Tuska i Trzaskowskiego. Wspomniał o bieganiu, siłowni i ringu bokserskim

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki rozpoczął w niedzielę akcję "Dobry Ruch z Karolem". - Będziemy uprawiać różne dyscypliny sportowe - zapowiedział. Zapytany, czy zaprosi na wspólne bieganie na przykład premiera Donalda Tuska czy konkurenta w wyścigu o fotel prezydenta Rafała Trzaskowskiego, powiedział, że "jeśli jest taka ochota, to możemy połączyć się i w bieganiu i odbyć rodzaj dialogu, czy na siłowni, czy także, zapraszam, jeśli jest taka ochota, do ringu bokserskiego".

Nawrocki mówił dalej, że "sport kształtuje też wiele bardzo ważnych cech charakteru". - Sport uczy nas także przekonania, że w naszej drodze do celu są wzloty i upadki i wielu innych tak ważnych cech, które pozwalają dążyć do jasno postawionego sobie celu. Moim celem jest obywatelska prezydentura Rzeczpospolitej Polskiej - dodał.

- Jeśli pan prezydent (Warszawy) Rafał Trzaskowski, czy premier Donald Tusk mieliby ochotę pobiegać, to nie rzucam tych słów na wiatr i jesteśmy gotowi do tego, aby w miejscach, które są linią demarkacyjną polskiego sporu politycznego łączyć się w sporcie. Tak, sport łączy - powiedział.

- Zakończenie wojny polsko-polskiej jest budowaniem wspólnoty narodowej wokół spraw fundamentalnych, najważniejszych. Te sprawy to oczywiście bezpieczeństwo, to dobrobyt Polaków, ale szukajmy takich miejsc, w których potrafimy prowadzić dialog o sprawach Polski, więc jeśli jest taka ochota, to możemy połączyć się i w bieganiu i odbyć rodzaj dialogu, czy na siłowni, czy także, zapraszam, jeśli jest taka ochota, do ringu bokserskiego - dodał.