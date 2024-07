Przyłębska: próba trochę pozaustawowego działania

Funkcję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego "sprawuje osoba nieuprawniona"

Wyroki TK niepublikowane za czasów PiS

W 2016 roku ówczesna premier Beata Szydło wstrzymała publikację trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego z marca, sierpnia i listopada tego samego roku. Było to w czasie wdrażania zmian w wymiarze sprawiedliwości przez Prawo i Sprawiedliwość , co odbywało się między innymi przez przejęcie kontroli nad sądem konstytucyjnym. We wstrzymanych przed publikacją orzeczeniach TK stwierdzał między innymi niekonstytucyjność nowelizacji ustawy o TK z grudnia 2015 roku oraz częściową niekonstytucyjność ustawy o TK z lipca 2016 roku.

Wyroki zostały opublikowane w połowie 2018 roku, co miało poprawić relacje Polski z Komisją Europejską, domagającą się od polskiego rządu przestrzegania praworządności. Kiedy doszło do publikacji orzeczeń, odnosiły się już one do nieobowiązujących ustaw, ponieważ w międzyczasie PiS zmienił przepisy.