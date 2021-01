Kowal: chciałbym, by to, co mówi Biden, przyszło do każdego kraju. Zybertowicz: czar nowego początku

Joe Biden mówi do Amerykanów, ale też do świata, żeby przerwać łańcuch populizmu i budowania barier między ludźmi, które się pojawiają we wszystkich demokratycznych państwach - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Paweł Kowal (KO). Doradca prezydenta Andreja Dudy profesor Andrzej Zybertowicz ocenił, że "dla wiele osób Donald Trump odchodzi z nieciekawym wizerunkiem". - Dokonania Donalda Trumpa czekają jeszcze na swoją spokojną ocenę. Bo jeśli spojrzymy na jego politykę w relacjach polsko-amerykańskich, to był bardzo dobry okres - ocenił.

Joe Biden został w środę zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W czasie swojego przemówienia po złożeniu przysięgi nowy amerykański przywódca mówił, że "to jest dzień Ameryki". - To jest dzień demokracji. Dzień historii oraz nadziei. Odnowienia i gotowości. Dziś świętujemy triumf nie kandydata, ale sprawy. Sprawy, którą jest demokracja - mówił.

- Zacznijmy od zera, wszyscy. Zacznijmy się znowu słyszeć, zacznijmy się szanować. Polityka nie musi być piekłem. Musimy odrzucić kulturę, gdzie fakty padają ofiarą manipulacji - apelował nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. - Ameryka musi być lepsza niż do tej pory. Wierzę, że już jest lepsza - dodał.

Biden: To jest dzień Ameryki. To jest dzień demokracji Reuters

"Czar nowego początku"

Wydarzenia z Waszyngtonu komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 doradca prezydenta Andrzeja Dudy profesor Andrzej Zybertowicz oraz Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej.

- Czar nowego początku - ocenił Zybertowicz, mówiąc o inauguracji Bidena. - Pamiętam rok 2008, grudzień, jestem w Izraelu na konferencji, są przedstawiciele wielu krajów i głosy entuzjazmu związane z wygranymi wyborami przez Baracka Obamę. Większość nadziei związanych z Barackiem Obamą się nie spełniła, ale jeśli te nadzieje sprowadzimy do właściwego formatu, to Joe Biden stoi przed ważną szansą, przed szansą wzmocnienia Ameryki, które to wzmocnienie jest potrzebne dla całego demokratycznego świata - komentował.

"Joe Biden mówi do Amerykanów, ale mówi też do świata, żeby przerwać ten łańcuch populizmu"

Zgodził się z nim Paweł Kowal. - Joe Biden mówi to do Amerykanów, to jest jego podstawowe zadanie, ale mówi też faktycznie do świata, żeby przerwać ten łańcuch populizmu i budowania barier między ludźmi, które się pojawiają właściwie we wszystkich demokratycznych państwach, może w najmniejszych stopniu w Niemczech, ale tam też trochę - ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej.

- My żyjemy w świecie, gdzie dwa lata temu żyjemy zginął prezydent Gdańska [Paweł Adamowicz - przyp. red.] na służbie, w wyniku wścieklizny politycznej. W Stanach Zjednoczonych cały świat patrzył zdumiony na to, co się działo ostatnio na Kapitolu i dziękował Bogu, że trafiło akurat na państwo, które jest bardzo mocne i ma mocne instytucje. To trzeba przerwać - mówił Kowal.

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu Zwolennicy Donalda Trumpa weszli do gabinetu spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Stłuczone okno we wschodniej części Kapitolu po wtargnięciu do budynku protestujących | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Funkcjonariusze bronią sali amerykańskiego Kongresu | Getty Images North America Zwolennicy Donalda Trumpa odchodząc spod Kapitolu zapewniają, że wrócą protestować w czwartek | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Wydarzenia na Kapitolu | PAP/EPA/JUSTIN LANE Kapitol nocą | Tasos Katopodis/Getty Images Szturm zwolenników Trumpa na Kapitol | PAP/EPA/WILL OLIVER Zamieszki na Kapitolu | Getty Images Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zwolennicy Trumpa wtargnęli do budynku Kongresu USA | PAP/EPA/WILL OLIVER Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący podczas próby wdarcia do Kapitolu | PAP/EPA/WILL OLIVER Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Demonstrujący w Kapitolu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/WILL OLIVER Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Demonstrujący trzyma w ręku korespondencję podpisaną przez Nancy Pelosi | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protest zwolenników Donalda Trumpa | MICHAEL REYNOLDS/PAP/EPA

- Ja bym chciał, żeby słowa Bidena były w stu procentach na poważnie. Chciałbym, żeby to, co on dzisiaj mówił, że musimy się nauczyć siebie słuchać i obserwować, żeby to przyszło naprawdę do każdego kraju i żeby ludzie nauczyli się, że spór nie musi się przeradzać w konflikt - podkreślał.

"Sądzę, że dokonania Donalda Trumpa czekają jeszcze na swoją spokojną ocenę"

- Rozmawiamy o tym, czy ta prezydentura daje szanse społeczeństwu amerykańskiemu wyjścia z bardzo poważnych konfliktów i daje szanse Stanom Zjednoczonym ponowne umocnienie swego przywództwa, które jest ważne dla całego demokratycznego Zachodu - mówił Zybertowicz. Jak ocenił, "z Donaldem Trumpem łączono nadzieje na ożywienie konserwatyzmu amerykańskiego i konserwatyzmu w ramach całej cywilizacji zachodniej". I te nadzieje - jego zdaniem - do pewnego stopnia zostały spełnione.

- Dla wiele osób Donald Trump odchodzi z nieciekawym wizerunkiem (...). Sądzę, że dokonania Donalda Trumpa czekają jeszcze na swoją spokojną ocenę. Bo jeśli spojrzymy na jego politykę w relacjach polsko-amerykańskich, to był bardzo dobry okres - skomentował.

Przypomniał przy tym rozmowę europosła Radosława Sikorskiego z byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Danielem Friedem. - Próbował skłonić go do krytyki polityki Andrzeja Dudy w stosunku do USA. Daniel Fried powiedział, że w odróżnieniu od innych przywódców europejskich Andrzej Duda potrafił sobie radzić z tak trudną osobowością, jak Donald Trump - podkreślał Zybertowicz.

Autor:kb//now