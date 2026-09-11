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Polska

Marszałek Sejmu: nie będzie prezydent rządził Sejmem i rządem

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Karol Nawrocki
Bogucki: kandydatura na sędziego Trybunału Konstytucyjnego powinna być absolutnie prześwietlona
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP
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Prezydent nie ma możliwości prawnie kontestować suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pytany o pismo z kancelarii prezydenta w sprawie Macieja Berka. W piątek kancelaria Sejmu wysłała odpowiedź.

Mowa o piśmie, które wpłynęło do kancelarii Sejmu z kancelarii prezydenta i dotyczy "wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef KPRP Zbigniew Bogucki, informując w środę o wysłaniu pisma, powiedział, że "są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego". 

Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rano w RMF, że w piątek kancelaria Sejmu odpowie prezydentowi. Dokument został wysłany przed południem.

Marszałek Sejmu "oczekuje niezwłocznego" przyjęcia ślubowania

Pod pismem podpisany jest szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. W korespondencji - do treści której dotarła PAP - napisał, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapoznał się z pismem Boguckiego i "stoi na jednoznacznym stanowisku, że żądanie udostępnienia wymienionych w ww. piśmie dokumentów jest pozbawione podstawy prawnej". 

"Skierowane do marszałka Sejmu pismo kwestionujące prawidłowość wyboru przez Sejm pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach prawa powszechnie obowiązującego o charakterze materialnoprawny czy proceduralnym" - napisano ponadto w piśmie.

Szef Kancelarii Sejmu podkreślił w nim też, że "marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego pana Macieja Berka, wybranego przez Sejm w dniu 4 września 2026 r.". 

Czarzasty: prezydentowi może się ta kandydatura nie podobać

Wcześniej w RMF Czarzasty był pytany o to, jak będzie wyglądać odpowiedź na pismo kancelarii prezydenta. Wskazał, że "prezydent nie ma możliwości prawnie kontestować suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie, który został poczyniony". - Stanowiłoby to pogwałcenie podziału władzy i naruszałoby to równowagę przewidzianą w konstytucji - dodał marszałek Sejmu.

- W związku z tym jest to jasna odpowiedź. Prezydentowi może się ta kandydatura nie podobać, ale przecież kancelaria Sejmu i Sejm nie ocenia procesu ułaskawienia będącego w gestii prezydenta - zaznaczył Czarzasty.

W jego ocenie "prezydentowi się wydaje, że jest marszałkiem Sejmu, premierem i prezydentem, a ta funkcja zwykle była u króla". - Polska nie jest monarchią - dodał.

Czarzasty: nie będzie prezydent rządził Sejmem i rządem

Marszałek Sejmu zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o to, by przyjął ślubowanie od Macieja Berka. Pytany, co w sytuacji, jeśli prezydent tego nie zrobi, Czarzasty odparł, że wówczas Nawrocki "zachowa się tak, jak w poprzedniej sytuacji, gdzie miał przyjąć ślubowanie sześciu osób, przyjął - nie wiadomo dlaczego - dwóch". - Działa niezgodnie z prawem i niezgodnie z konstytucją. Przyjdzie czas, zostanie w tej sprawie oceniony. To jest stanowisko jasne, twarde, nie będzie prezydent rządził Sejmem i rządem - powiedział Czarzasty.

Dopytywany, czy w takiej sytuacji jest możliwe, że Berek złoży ślubowanie w Sejmie, stwierdził, że "ktoś musi w naszym kraju, w Polsce odpowiadać za ład, porządek". - Jeżeli prezydent nie będzie wykonywał swoich obowiązków, należy się spodziewać jakichś działań - powiedział. 

Sytuacja w TK

Jeszcze przed wybraniem przez Sejm nowego sędziego TK, Berek opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 lipca 2009 roku oraz od 1 sierpnia 2012 roku do chwili obecnej.

Berek wyjaśnił, że poprosił o zaświadczenie, bo opozycja nie chciała przyjąć wyjaśnień, które przedstawiał w trakcie komisji sejmowej. - Mam 17 lat wykonywania zawodu radcy prawnego - zaznaczył.

W marcu Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Nawrocki przyjął ślubowanie tylko od dwojga sędziów. Cała szóstka złożyła również ślubowania w Sejmie. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił czworo sędziów do orzekania.

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Pod koniec lipca siódmy wybrany przez Sejm obecnej kadencji sędzia Sławomir Patyra złożył ślubowanie w obecności prezydenta. Oświadczył jednak, że nie będzie obecnie uczestniczył w rozprawach do czasu, aż czworo wybranych w marcu przez Sejm sędziów zostanie dopuszczonych do orzekania.

Wybrani w marcu sędziowie TK złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z kolei Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

Źródło: PAP
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Tagi:
Włodzimierz CzarzastyZbigniew BoguckiKarol NawrockiSejmTrybunał Konstytucyjny
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