Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu

Decyzję prezydenta dotyczącą budżetu komentują politycy. Senator KO Krzysztof Kwiatkowski: To decyzja bardzo podobna do tej, która była rok temu. Prezydent w tym przypadku podpisał ustawę budżetową, ale w przypadku kilku instytucji, finansiści mówią kolokwialnie tak zwanych świętych krów, to jest Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i Krajowa Rada Sądownictwa, ten budżet został zmniejszony.