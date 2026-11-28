Polska Jerzy Owsiak o 35. Finale WOŚP. "Wiemy, co chcemy kupić" Kuba Koprzywa |

Owsiak: chcemy, aby oddziały położnicze miały doskonały sprzęt i mogły pracować pełną parą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Artur Reszko

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Jerzy Owsiak w magazynie w Łazach, skąd wysyłane są puszki i plakaty, mówił o nadchodzącym 35. Finale WOŚP. Jego hasło to "Gramy dzień i noc", a temat wydarzenia, które odbędzie się 31 stycznia 2027 roku, brzmi: "Dzisiaj?! Zdrowie noworodka najważniejsze!".

- Wiemy, co chcemy kupić i wiemy także, że w sytuacji dzisiejszej, jaka w Polsce funkcjonuje, czyli zamykane są oddziały położnicze, zwłaszcza pierwszego stopnia referencyjności, my chcemy zrobić wszystko, aby te, które funkcjonują, miały doskonały sprzęt, były zabezpieczone i żeby mogły pracować pełną parą - mówił Owsiak.

Jerzy Owsiak Źródło zdjęcia: PAP/Artur Reszko

Jerzy Owsiak o 35. Finale WOŚP

Szef WOŚP powiedział, że puszka przygotowana na 35. finał WOŚP, na której są słońce i księżyc, "mówi o tym, że gramy przez 24 godziny na dobę, ten sprzęt pracuje 24 godziny na dobę, gotowość urządzeń i tego, co robimy, jest 24-godzinna". - Tak żeśmy chcieli pokazać, że ten księżyc uśmiechnięty i to słońce, oby było ze wszystkimi, którzy potrzebują pomocy, z tymi, którzy niosą pomoc - dodał.

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TVN jest głównym partnerem telewizyjnym wydarzenia, kontynuując wieloletnią współpracę obejmującą szerokie wsparcie redakcyjne, antenowe, produkcyjne i promocyjne. Będzie to już 11. finał realizowany wspólnie przez WOŚP i TVN.