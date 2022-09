Jarosław Kaczyński zapowiada zmianę sposobu liczenia głosów

Jarosław Kaczyński spotkał się w Oleśnicy z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że uczciwe wybory wygramy my. A jeśli my wygramy, to wygra Polska - mówił. Zapowiedział, że rządząca koalicja przygotuje ustawę, która wprowadzi zmiany w sposobie liczenia głosów, "tak, żeby był on bardziej transparentny" niż obecny

- Wybory mogą się zakończyć pomyślnie. Wszystko jedno, czy oni się zjednoczą od Sasa do Lasa, czy się nie zjednoczą, to my możemy wygrać - oznajmił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Oleśnicy.

Podkreślił jednak, że, aby tak się stało, "potrzebna jest praca". - I tu zwracam się przede wszystkim do członków naszej partii i jej sympatyków. Trzeba mówić, trzeba walczyć z tym gigantycznym kłamstwem, przemalowywaniem się. Trzeba się nie dać oszukiwać. I to jest pierwsza sprawa - mówił.

Jarosław Kaczyński w Oleśnicy PAP

Kaczyński zapowiada ustawę zmieniającą sposób liczenia głosów

Dodał, że jest i druga sprawa. - Otóż jest to sprawa wyborów, ich przebiegu, ich ochrony. (…) Musimy stworzyć korpus ochrony wyborów. Jest dwadzieścia kilka tysięcy komisji obwodowych. W każdej powinny być dwie osoby od nas - precyzował.

Zapowiedział, że rządząca koalicja przygotuje ustawę, która wprowadzi zmiany w sposobie liczenia głosów, "tak, żeby był on bardziej transparentny" niż obecny. - Wprowadzimy różne rygory, żeby nie można było robić różnych nieładnych rzeczy, bo z pewnym sceptycyzmem patrzymy na wyniki niektórych wyborów, w szczególności samorządowych - mówił.

- My nikogo nie namawiamy, żeby nam przy liczeniu pomagał, my chcemy, żeby było to uczciwie policzone - dodał prezes PiS.

- My mamy prawo wybrać władze. I to musimy przeprowadzić w praktyce, jestem przekonany, że uczciwe wybory wygramy my, (…) a jeśli my wygramy, to wygra Polska - podkreślił.

"W naszym wykonaniu demokracja jest demokracją"

Jarosław Kaczyński w Oleśnicy stwierdził, że "obywatel od władzy powinien oczekiwać wiarygodności". - To zasada wiarygodności, dotrzymywania słowa, jest fundamentalna dla demokracji - powiedział Kaczyński. - W naszym wykonaniu demokracja jest demokracją - mówił o "obietnicach, które zostały spełnione".

Doszło przede wszystkim - mówił prezes PiS - do "naprawy życia ekonomicznego oraz zakończenia okradania Polski".

Jak dodał, "dzięki temu są pieniądze na inwestycje i jest skąd brać". - Dlatego też były pieniądze na większe wynagrodzenia w służbie zdrowia w związku z kryzysem covidowym. Stąd też były pieniądze na pomoc dla firm w momencie, gdy doszło do wywołanej wojną inflacji, by nie doszło do wzrostu bezrobocia - mówił.

Autor:KS/kab

Źródło: PAP