Polska Jarosław Kaczyński stawił się w prokuraturze. Jest świadkiem w sprawie "dwóch wież" Mikołaj Gątkiewicz |

Jarosław Kaczyński przybył do Prokuratury Okręgowej w Warszawie jako świadek ws. "dwóch wież" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Prokuratura zajmuje się podejrzeniem doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości poprzez wprowadzenie go w błąd.

Jarosław Kaczyński przed wejściem do prokuratury nie rozmawiał z dziennikarzami.

- Może dzisiaj pojawią się jakieś nowe nagrania, które może przypomną panu prezesowi [Kaczyńskiemu - red.] pewne fakty, które może zapomniał. Może odsłuchamy coś nowego, zobaczymy - mówił przed wejściem na salę Roman Giertych, pełnomocnik Birgfellnera. Jak dodał, "wolelibyśmy oczywiście jego inny status, prokuratura wezwała go jako świadka".

Jarosław Kaczyński w prokuraturze Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Poprzednio termin przesłuchania Kaczyńskiego wyznaczono na 20 maja. Prezes PiS nie pojawił się wtedy w prokuraturze.

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Sprawa dwóch wież

Chodzi o plany wybudowania dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez związaną z PiS spółkę Srebrna. W 2016 roku w tym celu zaangażowany przez Jarosława Kaczyńskiego został austriacki przedsiębiorca Gerald Bilgfellner. W 2018 roku z budowy tzw. dwóch wież zrezygnowano. Gdy jednak Birgfellner zażądał wypłaty za poniesione przez niego koszty - które wycenił na 1,3 mln euro - Kaczyński odmówił.

W styczniu 2019 roku pełnomocnik Birgfellnera złożył w warszawskiej prokuraturze okręgowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS. Austriak był następnie kilkukrotnie przez wiele godzin przesłuchiwany w tej sprawie, jednak postępowanie zakończyło się odmową wszczęcia śledztwa. Prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości był wówczas Zbigniew Ziobro.

Postępowanie zostało ponownie podjęte w lutym zeszłego roku. Jest to jedna z 200 spraw, które znalazły się w raporcie Prokuratury Krajowej ze stycznia tego roku z audytu postępowań z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy w latach 2016-2023.

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