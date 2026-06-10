Jarosław Kaczyński stawił się w prokuraturze. Jest świadkiem w sprawie "dwóch wież"
Prokuratura zajmuje się podejrzeniem doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości poprzez wprowadzenie go w błąd.
Jarosław Kaczyński przed wejściem do prokuratury nie rozmawiał z dziennikarzami.
- Może dzisiaj pojawią się jakieś nowe nagrania, które może przypomną panu prezesowi [Kaczyńskiemu - red.] pewne fakty, które może zapomniał. Może odsłuchamy coś nowego, zobaczymy - mówił przed wejściem na salę Roman Giertych, pełnomocnik Birgfellnera. Jak dodał, "wolelibyśmy oczywiście jego inny status, prokuratura wezwała go jako świadka".
Poprzednio termin przesłuchania Kaczyńskiego wyznaczono na 20 maja. Prezes PiS nie pojawił się wtedy w prokuraturze.
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Sprawa dwóch wież
Chodzi o plany wybudowania dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez związaną z PiS spółkę Srebrna. W 2016 roku w tym celu zaangażowany przez Jarosława Kaczyńskiego został austriacki przedsiębiorca Gerald Bilgfellner. W 2018 roku z budowy tzw. dwóch wież zrezygnowano. Gdy jednak Birgfellner zażądał wypłaty za poniesione przez niego koszty - które wycenił na 1,3 mln euro - Kaczyński odmówił.
W styczniu 2019 roku pełnomocnik Birgfellnera złożył w warszawskiej prokuraturze okręgowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS. Austriak był następnie kilkukrotnie przez wiele godzin przesłuchiwany w tej sprawie, jednak postępowanie zakończyło się odmową wszczęcia śledztwa. Prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości był wówczas Zbigniew Ziobro.
Postępowanie zostało ponownie podjęte w lutym zeszłego roku. Jest to jedna z 200 spraw, które znalazły się w raporcie Prokuratury Krajowej ze stycznia tego roku z audytu postępowań z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy w latach 2016-2023.