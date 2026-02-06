Kaczyński "opuścił dzisiaj szpital"

Rafał Bochenek przekazał, że prezes partii "opuścił dzisiaj szpital w związku z zakończonym leczeniem po przebytej chorobie". "Zgodnie z zaleceniami lekarskimi pozostanie jeszcze przez najbliższe dni w domu" - dodał.
Polityk podkreślił, że mimo ostatnich dolegliwości Jarosław Kaczyński "na bieżąco koordynował wszystkie działania PiS". "Nie inaczej będzie i teraz. Pracujemy dla Polski" - dodał.
28 stycznia Bochenek informował, że w związku z infekcją szef PiS "przebywa w szpitalu i pewnie pozostanie tam przez kilka dni". Wcześniej media informowały, że prezes trafił do jednego z warszawskich szpitali.
Opracowali Anna Kwaśny, Kuba Koprzywa
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa