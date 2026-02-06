Kaczyński "opuścił dzisiaj szpital"

Jarosław Kaczyński jest w szpitalu. Prezes PiS ma tam spędzić "kilka dni" w związku z infekcją. Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rafał Bochenek przekazał, że prezes partii "opuścił dzisiaj szpital w związku z zakończonym leczeniem po przebytej chorobie". "Zgodnie z zaleceniami lekarskimi pozostanie jeszcze przez najbliższe dni w domu" - dodał.

Polityk podkreślił, że mimo ostatnich dolegliwości Jarosław Kaczyński "na bieżąco koordynował wszystkie działania PiS". "Nie inaczej będzie i teraz. Pracujemy dla Polski" - dodał.

Pan prezes @OficjalnyJK opuścił dzisiaj szpital w związku z zakończonym leczeniem po przebytej chorobie.

Zgodnie z zaleceniami lekarskimi pozostanie jeszcze przez najbliższe dni w domu.

Pomimo ostatnich dolegliwości nasz lider na bieżąco koordynował wszystkie działania… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) February 6, 2026 Rozwiń

28 stycznia Bochenek informował, że w związku z infekcją szef PiS "przebywa w szpitalu i pewnie pozostanie tam przez kilka dni". Wcześniej media informowały, że prezes trafił do jednego z warszawskich szpitali.

OGLĄDAJ: "Najmilszy prezent dla PSL", "polityczny koszmar dla Kaczyńskiego"

Opracowali Anna Kwaśny, Kuba Koprzywa