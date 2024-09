Kaczyński o referendum i kandydacie na prezydenta

Mówił także o przedsięwzięciu, które jego partia zamierza rozpocząć. - To jest zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie relokacji - oznajmił. Mówił, że jest to "trudne zadanie", ponieważ potrzebnych jest pół miliona podpisów, ale trzeba ich zebrać więcej - około 600-700 tysięcy - bo, jak mówił - część jest zawsze odrzucana. - Dzisiaj ludzie, no można powiedzieć, nie zawsze chętnie podpisują. Polska wolność się cofnęła - mówił dalej Kaczyński.

Kaczyński o kandydacie na prezydenta: jesteśmy u końca drogi, żeby go wyłonić

- My jesteśmy już u końca tej drogi, żeby go wyłonić. To jest droga poprzez badania socjologiczne. My musimy wiedzieć, czego oczekuje społeczeństwo, czego oczekuje przeciętny polski wyborca - dodał. Jak mówił, wiedza o tym, kto nim będzie, zostanie "może nie jutro", ale "bardzo szybko" przekazana.