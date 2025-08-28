Logo strona główna
Polska

Kaczyński złośliwie o Nowackiej. Dostał brawa

Jarosław Kaczyński
Kaczyński o edukacji zdrowotnej: tam się demoralizuje dzieci
Źródło: TVN24
Jarosław Kaczyński w czwartek straszył zajęciami z edukacji zdrowotnej w szkołach. Powiedział, że będzie się na nich odbywać "demoralizacja dzieci". Zasugerował też, że w stosunku do ministry Barbary Nowackiej używa słowa "pani" jedynie z uwagi na tradycję. Dostał za to brawa.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia w Białymstoku ocenił, że "ktoś chce nas sprowadzić na dziady". W ten sposób odniósł się do sytuacji w edukacji.

- No i co dzieje się w polskiej oświacie? (...) Patrzę na to wszystko, co się dzieje w tej chwili przy pani (ministrze edukacji narodowej Barbarze - red.) Nowackiej. Chociaż ja... to słowo "pani"... No, to jest taka tradycja - powiedział Kaczyński i zaśmiał się, a na sali rozbrzmiały brawa.

KACZYNSKI
Kaczyński o Nowackiej: używam słowa "pani", taka jest tradycja
Źródło: TVN24

Prezes PiS początkowo użył słowa "produkcja", odnosząc się do polskich uczniów, po czym stwierdził, że "nie jest ono właściwe, bo ich deprecjonuje, ale tak właściwie można tego używać". - Można powiedzieć wychowywanie czy uczenie w Polsce, ale ludzi nie uczy się na głupich, tylko na mądrych - dodał.

"Zwyczajnie szkodliwa opinia". Episkopat "działa wbrew interesowi dzieci"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zwyczajnie szkodliwa opinia". Episkopat "działa wbrew interesowi dzieci"

Kaczyński o edukacji zdrowotnej: tam się demoralizuje dzieci

Odniósł się też do nowego przedmiotu szkolnego, edukacji zdrowotnej, która wejdzie do szkół od 1 września i będzie nieobowiązkowa. - Tam się demoralizuje młodzież - ocenił. - Nie młodzież, tylko dzieci - poprawił się za chwilę Kaczyński.

- To nie są osoby, które zbliżają się do pełnoletniości (...). To są po prostu zwykłe dzieci, którym się miesza w głowach, demoralizuje, seksualizuje od wieku, gdzie jeszcze daleko do tego momentu, w którym to jest normalne - mówił.

Według Kaczyńskiego to część "jednej wielkiej operacji, żeby nas zrobić i biednych, i głupich" i "na to się w żadnym wypadku nie można zgodzić".

O liście do rodziców, w którym biskupi mijają się z prawdą
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

O liście do rodziców, w którym biskupi mijają się z prawdą

Justyna Suchecka

Edukacja zdrowotna - podstawa programowa i cele

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, a także klas I-III szkół ponadpodstawowych, który zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Obejmie 11 obszarów związanych ze zdrowiem psychicznym i fizycznym.

Eksperci zwracają uwagę, że przedmiot jest potrzebny.

Główne cele podstawy programowej to m.in. kształtowanie dojrzałych postaw wobec zdrowia ciała i psychiki, czy budowanie postaw prospołecznych. Nie będzie przedmiotem obowiązkowym, a rodzice sami zdecydują, czy ich dzieci będą uczestniczyć w tych zajęciach.

Kaczyński: mózg staje

Prezes PiS odniósł się też do kontrowersji związanych z przyznawaniem dotacji z Krajowego Planu Odbudowy dla branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz projektów związanych z kulturą.

- Na co tam dają? Jak to się mówi, mózg staje. Czym coś głupszego i bardziej demoralizującego, to na to więcej pieniędzy idzie. Po prostu to coś niebywałego - obruszył się.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nieprawidłowości w KPO. Wszystko, co wiadomo do tej pory

Nieprawidłowości w KPO. Wszystko, co wiadomo do tej pory

Paulina Borowska
Burza wokół KPO. Jak wydawano w innych krajach UE. Dlaczego w Polsce inaczej

Burza wokół KPO. Jak wydawano w innych krajach UE. Dlaczego w Polsce inaczej

Michał Istel

Zdaniem Kaczyńskiego należy to "wpisać do mechanizmu", który ma polegać na marginalizacji Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej przez Niemcy.

OGLĄDAJ: Kaczyński o sprowadzaniu kraju "na dziady" i wielkiej operacji, żeby z nas zrobić "biednych i głupich"
pc

Kaczyński o sprowadzaniu kraju "na dziady" i wielkiej operacji, żeby z nas zrobić "biednych i głupich"

pc
Autorka/Autor: sz/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Artur Reszko

Jarosław Kaczyński Prawo i Sprawiedliwość Barbara Nowacka Edukacja dzieci Szkoła
