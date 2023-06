Nowacka: odklejenie Kaczyńskiego od rzeczywistości staje się legendarne

Jarosławowi Kaczyńskiemu chyba ktoś po prostu znowu coś chlapnął i on to powtarza bezrefleksyjnie - mówiła w "Faktach po Faktach" posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka, odnosząc się do słów prezesa PiS. Zdaniem wicepremiera aborcji można dokonać "niemalże na każdym rogu w Warszawie i w wielu różnych miejscach".

Barbara Nowacka, komentując w poniedziałek w "Faktach po Faktach" słowa wicepremiera, prezesa PiS w sprawie aborcji, powiedziała, że "odklejenie Kaczyńskiego od rzeczywistości staje się legendarne". - Parę miesięcy temu twierdził, że Polki nie rodzą dzieci, bo dają w szyję, a teraz wydaje mu się, że aborcja jest na każdym rogu w Warszawie - dodała.

- Chciałabym, żeby pan Kaczyński pochylił się nad tym, jak w ogóle wygląda dostęp do lekarza, w szczególności ginekologa w małych miejscowościach, ile kilometrów muszą przejechać Polki, które mieszkają na wschodzie kraju, w małej miejscowości, żeby w ogóle mieć szansę dostać się do lekarza, jak mają ograniczony wachlarz świadczeń, jak ciężko o badania prenatalne, jak ciężko o dobrą opiekę okołoporodową. To są realne problemy - mówiła.

- Panu Kaczyńskiemu chyba ktoś po prostu znowu coś chlapnął i on to powtarza bezrefleksyjnie - oceniła.

Jak podkreślała Nowacka, "aborcja w Polsce i to niestety widzimy, po pierwsze przez wyrok pseudotrybunału, została bardzo ograniczona, co skazuje kobiety na cierpienie, albo niestety na podziemie aborcyjne, które nie jest bezpieczne, albo na to, co chyba najbardziej smuci, na decyzję o odkładaniu macierzyństwa".

Marcelina Zawisza i Barbara Nowacka

Posłanka Lewicy Marcelina Zawisza zaznaczyła, że są organizacje, które pomagają w przeprowadzaniu aborcji jak Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny czy Aborcyjny Dream Team, które, jak mówiła, informują, jak zdobyć środki poronne, jak zażywać.

- Problem jest taki, że państwo kompletnie abdykowało z tej roli - oceniła.

Wskazała na sytuacje, jakie zdarzają się w szpitalach. Podała przykład z Łodzi. - Mamy 14. tydzień, ciąża w trakcie poronienia, pani w szpitalu w Łodzi, gdzie zamiast pomóc w poronieniu i doprowadzić do tego, żeby jak najszybciej organizm się oczyścił, to kobieta dostaje środki na podtrzymanie ciąży w sytuacji, w której płód jest w kanale rodnym. Mówimy tutaj o tak absurdalnych sytuacjach - powiedziała posłanka.

Zawisza mówiła, że "każdy lekarz powinien wykonywać pełny koszyk świadczeń gwarantowanych i każda kobieta powinna mieć pewność, że jak pójdzie do publicznego szpitala, to będzie miała tam zrealizowane wszystkie świadczenia, które państwo gwarantuje".

Kaczyński o aborcji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany w sobotę w RMF FM, czy w ogólnopolskim referendum powinno znaleźć się pytanie o liberalizację zasad aborcji. Jak zaznaczył, w tej sprawie zapadło rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego i bez zmiany decyzji TK nic nowego nie może się zdarzyć.

- Tutaj referendum nie miałoby żadnego znaczenia, to po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę trzeba by także zmienić konstytucję. Nie będę ukrywał, że głosowałbym przeciwko takiej zmianie - powiedział.

Prezes PiS twierdzi, że aborcję można wykonać "niemalże na każdym rogu w Warszawie" Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Kaczyński stwierdził też, że warto robić referenda, ale o "sprawy, które mają charakter praktyczny". - Jeżeli chodzi o tę sprawę, o której pan wspomniał, to ja nie chcę przesadzać, ale niemalże na każdym rogu w Warszawie i w wielu różnych miejscach można załatwić i nikt tego nie zwalcza - przekonywał. - Robienie referendum w takich sprawach miałoby sens wtedy, gdybyśmy na przykład zażądali, by z tym zdecydowanie skończyć. My takiego żądania nie stawiamy - dodał.

Barbara Nowacka i Marcelina Zawisza oraz dr hab. Karolina Wigura i prof. Tadeusz Gadacz w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

