16 meczów - sześć zwycięstw, pięć remisów, pięć porażek. Bramki - 26 zdobytych, 20 straconych. Utrzymanie w dywizji B Ligi Narodów po remisie 1:1 ze Szwecją w ostatnim meczu, wywalczonym dzięki dwojącemu i trojącemu się w bramce debiutantowi, Sławomirowi Abramowiczowi.
Tak ponad rok pracy Urbana wygląda na papierze. 24 listopada prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zdecydował i ogłosił, że współpraca z selekcjonerem będzie kontynuowana, a sztab szkoleniowy reprezentacji zostanie "wzmocniony personalnie". Szczegółów na razie brak.
Czy to dobra decyzja?
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