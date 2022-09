Elbląski biskup senior Jan Styrna nie żyje

czytaj dalej

W Monitorze Polskim opublikowano postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wyznaczenia 11 sędziów SN do orzekania w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Jest ono opatrzone kontrasygnatą premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił wcześniej, że ta decyzja to "wyłączna prerogatywa prezydenta". - Można powiedzieć, że był to jakiś polityczny kompromis, bo właśnie brał w tym udział czynny polityk, prezes Rady Ministrów - komentuje doktor habilitowany Mikołaj Małecki, prawnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego.